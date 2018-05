Die Firmenzentrale der MVV Energie AG in Mannheim (Baden-Württemberg), aufgenommen am 16.05.2008. Foto: Uli Deck/dpa

Mannheim/Wörrstadt (dpa) Das Mannheimer Energieunternehmen MVV will bei dem rheinland-pfälzischen Windparkbauer Juwi einsteigen. Die MVV übernimmt 50,1 Prozent der Anteile, wie Juwi und MVV am Donnerstag in Mannheim und Wörrstadt erklärten. Finanzielle Details der Transaktion wurden zunächst nicht mitgeteilt. Sie soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Bundeskartellamt müsse noch zustimmen.

MVV-Vorstandschef Georg Müller sagte: «Beim laufenden Umbau der Energieversorgung in Deutschland geht es um die wirtschaftliche und ökologische Verknüpfung von erneuerbaren und konventionellen Energien als Pfeiler des Energiesystems der Zukunft.» Die beiden Juwi-Gründer Fred Jung und Matthias Willenbacher werden künftig zusammen 49,9 Prozent der Anteile an der Juwi AG besitzen.

Juwi hatte im vergangenen Jahr nach einem Nachfrageeinbruch einen zweistelligen Millionenverlust eingefahren. Anfang Juli gab die Unternehmensgruppe bekannt, wegen kriselnder Energiemärkte von 1500 Stellen bis zu 400 zu streichen und 100 auszulagern. «Wir sind zuversichtlich, auch die weiteren Punkte der Restrukturierung und Neuausrichtung in den kommenden Monaten erfolgreich abschließen zu können», wurden Jung und Willenbacher zitiert.

Das Unternehmen wurde 1996 gegründet, beschäftigt heute weltweit rund 1000 Mitarbeiter. Es erwirtschaftete in den vergangenen Jahren einen Jahresumsatz von bis zu einer Milliarde Euro.