Von Ingo Senft-Werner und Anika von Greve-Dierfeld

Karlsruhe. Abheben und sich als Adler neu erfinden - nach 100 Tagen Nachdenken über die neue Strategie von EnBW gibt sich der neue Chef des Karlsruher Energieversorgers EnBW, Frank Mastiaux, nicht sehr heiter, dafür aber reichlich wolkig. In drei Stufen soll sich die Verwandlung des atomlastigen Versorgers in Richtung Zukunft und Erneuerbare Energien vollziehen: erstens "Plattform", zweitens "Lift-off" (abheben), drittens "Eagle" (Adler).

In Stufe eins soll eine 15-köpfige Gruppe mit Managern und Talenten aus dem Unternehmen die Defizite und Schwächen des Konzerns erkennen, die in der Folge dann beseitigt werden. In Stufe zwei will Mastiaux für EnBW dann "volle Leistungsfähigkeit" erreichen und neue Wachstumsfelder erschließen. Dann wird Stufe drei gezündet: Der Konzern erfindet sich neu und hat für alle Kunden maßgeschneiderte Lösungen parat.

Wie das gehen soll? Sehr konkret wird Mastiaux nicht - und mit Blick auf die bevorstehende Bilanz für das Geschäftsjahr 2012 am 1. März nennt der frühere Eon-Manager so gut wie keine Zahl. Der 48-Jährige gibt sich sensibel, eloquent, offen, rücksichtsvoll und ausgesprochen kundenorientiert und als Freund der Erneuerbaren Energien - verharrt am Montag aber ein wenig unentschlossen im Sowohl-als-auch.

Er betont die Stärken des Konzerns - "EnBW kann Energie" - und hebt gleichzeitig die Reformbedürftigkeit des drittgrößten deutschen Versorgers hervor. Er verweist auf die Bedeutung der Erneuerbaren und betont zugleich die der konventionellen Kraftwerke für die Industrie. Er erklärt die Wichtigkeit von Rentabilität und Profitabilität und will doch die künftigen Prioritäten des Konzerns nicht so recht benennen. Zwar soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am EnBW-Energiemix - heute bei 12,2 Prozent - ausgebaut werden. Wie er das bewerkstelligen will, lässt er offen. Nur soviel: In der Türkei gebe es Potenzial bei Wind- und Wasserkraft und mit dem Bau der Fundamente vom Baltic II, dem Windpark in der Ostsee, solle im Sommer begonnen werden. Die Möglichkeiten bewegten sich bislang im "kleinen Prozentbereich". "Der große Wurf ist eine verständliche Erwartungshaltung, aber nicht realistisch", sagt er.

Ähnlich vage bleibt Mastiaux beim Thema Wettbewerb und Wettbewerber: "Weil sich der Wettbewerb so schnell ändert, muss die EnBW-Performance hinterfragt werden." Zuhören wolle er, auf die Kunden zugehen und "jede Beschwerde, die unseren Konzern erreicht, lese ich persönlich". Diese weiche Herangehensweise soll sich aber möglichst rasch in harte Fakten verwandeln. Im März sollen erste Ergebnisse der Strategieüberlegungen vorliegen und im Juni im Aufsichtsrat beraten werden.

Dass Mastiaux auch durchgreifen kann, wird eher in Nebensätzen deutlich: "Wir müssen uns deutlich schlanker aufstellen." Zu viele Kettenglieder begleiteten einzelne Entscheidungen. "Das ist nicht gut." Das "EnBW 2020" genannte Drei-Stufen-Programm sei Chefsache. "Die Kollegen werden direkt an mich berichten."

Es wird für den Adler nicht leicht werden, abzuheben. Der Marktanteil von EnBW, einst 13 Prozent, ist auf unter neun Prozent gefallen, zwei Offshore-Windparks in der Nordsee hat EnBW wegen Problemen bei der Netzanbindung auf Eis gelegt. Allerdings hat Mastiaux auch noch einige Flugstunden eingeplant. "Was die EnBW braucht, werden wir systematisch durchdeklinieren; Schnellschüsse wird es nicht geben."