Von Günther Keller

Waibstadt. Nach einer neunmonatigen Hängepartie ist der Verkauf das Waibstadter Emig-Werks offenbar in trockenen Tüchern: Riha-Wesergold aus dem niedersächsischen Rinteln übernimmt die bisher zur Refresco-Gerber-Gruppe gehörende Produktion. Damit bekommen die 265 Mitarbeiter einen neuen Arbeitgeber. Ob und welche Auswirkungen der Verkauf auf die Jobs in Waibstadt haben wird, ist derzeit nicht bekannt. Man sei derzeit noch in einer frühen Phase der Übernahme, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber der RNZ.

Dass im letzten halben Jahr auffallend häufig Herrschaften im feinen Zwirn durch die Hallen an der Neidensteiner Straße spaziert waren und sich für Abfüllanlagen, Warenabwicklung und Labortechnik interessierten, war den Emig-Leuten durchaus aufgefallen. Das waren Kaufinteressenten für den größten Betrieb des Kraichgaus, dem die Europäische Wettbewerbsbehörde nach der Fusion der beiden Saft-Riesen Refresco und Gerber einen Eigentümerwechsel verschrieben hatten. Die holländische Refresco sollte nämlich Kapazitäten abbauen, um eine marktbeherrschende Stellung in Europa zu vermeiden, hatten die Kartellwächter beschlossen (wir berichteten).

Mit dem Wechsel zu Riha-Wesergold kommt das Werk nun zum größten Refresco-Konkurrenten. Details des Deals sind nicht bekannt, offenbar gab es eine oder mehrere Bieter-Runden. In dieser Woche wurde nun in Hannover der Vertrag unterzeichnet. Die Genehmigung durch die EU-Kommission und die deutsche Wettbewerbsbehörde vorausgesetzt, soll die Übergabe im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen. "Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart", lautete die Standard-Formel aus der Riha-Zentrale. Übernommen würden die komplette Belegschaft sowie die standortbezogenen Verträge.

100 Millionen Euro Umsatzsteigerung bringt der Zukauf für Riha - so benannt nach den Anfangsbuchstaben ihres Gründers Richard Hartinger. Er begann vor 80 Jahren mit Apfelsaft, den er aus den reichlich vorhandenen Früchten des Weserlandes zunächst für den Eigenbedarf presste. Inzwischen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich über 600 Millionen Euro, hat 2000 Mitarbeiter und zählt zu den größten Fruchtsaftherstellern Europas. "Mit dem effizient arbeitenden Standort Waibstadt stärkt die Riha-Wesergold-Gruppe ihre Position im internationalen Wettbewerb", erklärte Firmenchef Richard Hartinger jun. Das Unternehmen ist weiterhin in Familienbesitz.

Eine Produktionsstätte liegt nur 70 Kilometer von Waibstadt entfernt: Seit 1983 ist Riha nach der Übernahme von "Naturella" auch im hohenlohischen Öhringen präsent. Marken von Riha sind außerdem Bischoffsquelle, Extaler, Fruchtquell, Schildetaler, Wendenquelle und Wesergold. Insgesamt gehören zum Sortiment rund 500 verschiedene Getränke. Hauptabsatzmarkt ist der Lebensmitteleinzelhandel in der Bundesrepublik und im Ausland, wobei das meiste in europäische Länder vertrieben wird. Des Weiteren beliefert Riha Brauereien, Großkantinen, Abholmärkte und andere Großverbraucher direkt.

In Nordbaden kam Riha im vorigen Jahr zu Schlagzeilen wegen eines Rechtsstreits mit den Eppelheimer Wild-Werken um die Verpackungsbeutel. Letztlich wurde den Rintelnern untersagt, ihre alkoholfreien Getränke im Standbodenbeutel, die die Markenrechte von Capri-Sonne verletzen, zu exportieren.