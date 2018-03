Wiesloch. (oé) "In der Anfangszeit hat keiner daran geglaubt, dass man daraus ein Geschäft machen kann", sagt Erich Hunger, Gründer und Geschäftsführer des Wieslocher Unternehmens IML. Die Rede ist von Holzprüfgeräten, die anzeigen, wie das Innere eines Baumstammes oder eines Holzmasten beschaffen ist: Ist es morsch und damit unfallträchtig oder stabil und damit sicher? Antwort auf die Frage gibt eine millimeterdünne Nadel, die sich in das Holz bohrt und dessen Widerstand misst.

Erich Hunger glaubte an die Idee und gründete eine Firma. 27 Jahre ist das nun her, und der Erfolg gibt ihm recht: Aus der Idee wurde ein Produkt, das sich inzwischen weltweit verkauft: an circa 10 000 Kunden in über 100 Ländern. Kommunen zählen ebenso dazu wie Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen. Die Diagnosegeräte kommen überall dort zum Einsatz, wo es um Standsicherheit und Stabilität von Holz und Holzkonstruktionen geht: vom Straßenbaum über die Holzbrücke oder das Fachwerk bis hin zum Holzgerät auf dem Spielplatz. Hintergrund







Weitere Themen zum Tag des Baumes Mehr zum ThemaWeitere Themen zum Tag des Baumes finden Sie hier







Weitere Themen zum Tag des Baumes

[-] Weniger anzeigen Mehr zum ThemaWeitere Themen zum Tag des Baumes finden Sie hier

Neben der Marktführerschaft bei den Holzdiagnosegeräten hat das mittelständische Unternehmen noch andere Standbeine: Es entwickelt und baut selbst medizintechnische Geräte (vor allem für die Zahnmedizin) und fertigt Präzisionsteile im Auftrag führender Medizin-, Mess- und Verfahrenstechnikunternehmen. Mit allen drei Sparten zusammen erzielt IML seinem Geschäftsführer zufolge einen Jahresumsatz von rund zehn Millionen Euro.

Der Erfolg des Familienunternehmens spiegelt sich auch im jetzt eingeweihten neuen Firmendomizil unweit der Bundesstraße 3.

Auf dem 17 000 Quadratmeter großen Areal entstand in Rekordzeit von einem halben Jahr (Start war im Juni, Einzug im Dezember) ein 5500 Quadratmeter großes Produktions- und Bürogebäude, das doppelt so viel Platz bietet wie bisher und den circa 50 Mitarbeitern nicht nur angenehmere, sondern vor allem "sichere Arbeitsplätze" bieten soll, wie Erich Hunger betont.

Dessen Unternehmen sieht sich weiter auf einem nachhaltigen Wachstumskurs, gerade auf dem Zukunftsmarkt USA, wo viele Gebäude aus Holz sind und etwa "140 Millionen Holzmasten" stehen, wie es hieß.

Siehe auch: