Von Daniel Bernock

Heidelberg. Noch gibt es keine konkreten Hinweise, doch die Haldex-Mitarbeiter in Wieblingen machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Bereits vergangene Woche hat der schwedische Mutterkonzern bekannt gegeben, konzernweit ein großes Restrukturierungsprogramm zu starten. Damit will der Automobilzulieferer ab 2015 jährlich 100 Millionen Schwedische Kronen sparen (rund 11,6 Millionen Euro). Die Mitarbeiterzahl soll sich durch das Programm konzernweit um über 200 Personen verkleinern. Für den Standort Wieblingen besorgniserregend: Die Fertigung soll mehr von West- nach Osteuropa verlagert werden.

Wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, stehe das Werk in Heidelberg mit seinen 170 Mitarbeitern vor "gravierenden Einschnitten". In Wieblingen geht sogar das Gerücht herum, dass der Standort komplett geschlossen werden könnte. Alternativ sei es möglich, dass einige Bereiche verlagert und weniger Produkte als bisher dort produziert würden. Wie gestern zu hören war, habe der Haldex-Geschäftsführer in Heidelberg, Gebhard Klaassen, einigen Mitarbeitern bestätigt, dass sämtliche Standorte in Europa auf dem Prüfstand stünden. Am Montag soll es eine Betriebsversammlung geben. Von der Haldex-Geschäftsführung in Heidelberg war gestern trotz mehrfacher Nachfrage keine Stellungnahme zu bekommen.

Die Haldex Brake Products GmbH, ehemals Grau-Bremse, stellt in Heidelberg vor allem Teile für die Lkw-Industrie her, zum Beispiel Teile für das Druckluftmanagement und Luftfederungen. Auch Antiblockiersysteme (ABS) werden in Wieblingen montiert. 1998 war die damalige Grau-Bremse von den Schweden übernommen worden.

Die Wirtschaftskrise und die zurückgehenden Verkaufszahlen vieler Automobilhersteller treffen auch die Zuliefererbetriebe wie Haldex hart. Bereits im Jahr 2010 wurden in dem Standort trotz Kurzarbeit rund 15 Prozent der Stellen abgebaut.