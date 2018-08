Düsseldorf/Hamburg. (dpa) Die größten Vermögen in Deutschland beruhen auf Discountangeboten. Auch 2013 verteidigte nach einer Rangliste des "Manager Magazins" der Aldi-Gründer Karl Albrecht seinen Platz als reichster Deutscher. Mit einem Vermögen von 17,8 Milliarden Euro sei der zurückgezogen lebende 93-jährige Milliardär inzwischen der "am längsten amtierende Reichste eines Landes auf der Welt", berichtete die Zeitschrift am Montag. Hintergrund Hintergrund Das Vermögen der SAP-Gründer: Die drei SAP-Gründer, die heute noch größere Anteile an dem Software-Konzern halten, sind alle im Vermögensranking des "Manager Magazins" vertreten. Hinter Hasso Plattner, der mit einem geschätzten Vermögen von 6,2 Milliarden Euro den 13. Platz belegt, folgt mit 6,1 Milliarden Euro direkt sein ehemaliger Kollege Dietmar Hopp. Klaus Tschira erreicht in [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das Vermögen der SAP-Gründer: Die drei SAP-Gründer, die heute noch größere Anteile an dem Software-Konzern halten, sind alle im Vermögensranking des "Manager Magazins" vertreten. Hinter Hasso Plattner, der mit einem geschätzten Vermögen von 6,2 Milliarden Euro den 13. Platz belegt, folgt mit 6,1 Milliarden Euro direkt sein ehemaliger Kollege Dietmar Hopp. Klaus Tschira erreicht in der Rangliste mit 5,5 Milliarden Euro den 17. Platz. Die genauen Besitzverhältnisse von Plattner, Tschira und Hopp sind unbekannt. Ein Großteil des Vermögens dürfte sich jedoch auf SAP-Aktien stützen, die sie noch zahlreich besitzen - weshalb das Vermögen je nach Stimmung an den Börsen auch schwanken kann. Nach Angaben des SAP-Geschäftsberichts für das Jahr 2012 (Stand: Februar 2013) besitzt Hasso Plattner über seine Stiftung 120,9 Millionen Aktien. Multipliziert mit dem Wert einer Aktie, derzeit rund 53 Euro, ergibt sich bei ihm alleine ein Aktienvermögen von 6,4 Milliarden Euro. Die rund 65 Millionen Aktien, die Dietmar Hopp besitzt, sind rund 3,5 Milliarden Euro Wert. Zudem hat Hopp noch circa 800 Millionen Euro in Biotech-Unternehmen investiert und besitzt Immobilien - unter anderem in der Metropolregion und in Südfrankreich. Noch mehr SAP-Aktien als Hopp hält Klaus Tschira über seine gleichnamige in Heidelberg sitzende Stiftung. Seine knapp 90 Millionen Aktien sind rund 4,9 Milliarden Euro wert. Alleine 2012 erhielten die drei SAP-Gründer insgesamt Dividendenzahlungen von knapp 237 Millionen Euro.

Auf Rang zwei rangiert mit einem Vermögen von 16 Milliarden Euro die Familie seines 2010 verstorbenen Bruders Theo Albrecht, auf Rang drei der Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz mit 13 Milliarden Euro, berichtet das Blatt.

Deutschlands Superreiche sind nach den Recherchen des Magazins reicher denn je. Das Vermögen der Top 100 sei in den vergangenen zwölf Monaten um 5,2 Prozent auf den Rekordwert von 336,6 Milliarden Euro gestiegen. Damit hätten die Superreichen die Einbußen der Weltfinanzkrise mehr als wettgemacht. Insgesamt zählte das Magazin 135 Milliardenvermögen - auch das eine Rekordzahl.

Unter den Top 10 der Superreichen finden sich viele bekannte Namen: die BMW-Aktionärin Susanne Klatten, ihr Bruder Stefan Quandt und ihre Mutter Johanna Quandt ebenso wie die Familien Otto, Würth und Oetker. Verlierer des Jahres war laut "Manager Magazin" die Unternehmerfamilie Voith, deren Vermögen aufgrund von Problemen im Markt für Papiermaschinen und im Lokomotivbau um eine auf 2,2 Milliarden Euro geschrumpft sei. Auch die Familie Bosch habe spürbare Rückschläge hinnehmen müssen, heißt es in dem Bericht.

Zu den Gewinnern des Jahres gehörten dagegen nach Angaben des Magazins Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz und die BMW-Aktionärin Susanne Klatten, die ihre Vermögen je um rund eine Milliarde Euro vergrößerten.

Dabei spiegelt die Rangliste der Top 500 wieder, auf welche unterschiedlichen Arten man ein Vermögen erwirtschaften kann. Der Gründer des Software-Giganten SAP, Hasso Plattner, belegt mit 6,2 Milliarden Euro Rang 13, die Schuhhändlerdynastie Deichmann mit 3,6 Milliarden Euro Rang 24, Brillen-Mogul Günther Fielmann mit einem Vermögen von 2,6 Milliarden Euro Rang 39 und Playmobil-Hersteller Horst Brandstätter mit 1,35 Milliarden Euro Platz 92 der Rangliste.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher kommt mit einem Vermögen von 650 Millionen Euro auf Platz 178 des Rankings und gehört damit nach Einschätzung des Magazins zu den "ärmeren Reichsten". Der Maler Gerhard Richter, einer der teuersten lebenden Künstler der Welt, kommt dem Bericht zufolge auf ein Vermögen von 450 Millionen Euro und belegt Rang 253. Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld sichert sich mit einem Vermögen von 350 Millionen Euro Rang 317.

Die Angaben des "Manager Magazins" beruhen auf Schätzungen, in die neben Aktienbesitz oder Unternehmenswerten auch Grund- und Immobilienbesitz sowie Kunstsammlungen einflossen.