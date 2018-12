Von Daniel Bernock

Heidelberg. "Die Eurokrise wird uns noch einige Jahre begleiten". Den derzeitigen Optimismus so mancher Politiker, was die Bewältigung der Staatsschuldenkrise angeht, teilt Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender der HeidelbergCement AG, nicht. Die Gelder der Europäischen Zentralbank würden nur kurzfristig helfen, sagte der Manager am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Ungelöst sei hingegen das Hauptproblem: Die fehlende Konkurrenzfähigkeit der Länder im Mittelmeerraum - auch Frankreich mit seiner kriselnden Autoindustrie betrachtet der Manager als Sorgenkind. "Die Krise ist noch nicht vorbei", ist er sich sicher.

"Gott sei Dank", so Scheifele, ist HeidelbergCement in den südeuropäischen Ländern kaum aktiv. Zudem spielt Europa - mit Ausnahme von Deutschland und Nordeuropa - für den einzigen Heidelberger Dax-Konzern sowieso keine große Rolle. Gewinne werden woanders gemacht. Die wirtschaftliche Genesung der USA, wo 25 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, und vor allem das schnelle Wachstum und damit der Zementhunger der Entwicklungsländer in Asien und Afrika sorgen für gute Laune in der Konzernzentrale in Neuenheim.

Die Prognose für das laufende Jahr fällt daher gut aus, Umsatz und operatives Ergebnis sollen "moderat" steigen. Dabei hilft, dass die Energiepreise - die Herstellung von Zement benötigt sehr viel Energie - nicht steigen, zum Teil sogar leicht fallen. So seien etwa die Energiekosten für Januar 2013 fast fünf Prozent niedriger ausgefallen als im Vorjahresmonat. Auch die Preise für Kohle, die in den Werken verfeuert wird, und Benzin, den die Laster in den Steinbrüchen tanken, seien zwischen drei und vier Prozent günstiger als noch vor einem Jahr. Das liegt laut Scheifele auch an der zunehmenden Förderung von Schiefergas in den USA. "Fracking" - so heißt die umstrittene Methode, bei der mithilfe von Chemikalien, Sand und hohem Druck verschlossene Gasvorräte aus dem Gestein gewonnen werden - würde die Weltpolitik beeinflussen, so Scheifele. Durch den stark gesunkenen Gaspreis würden auch Konkurrenzprodukte wie Kohle günstiger. HeidelbergCement habe in den USA wegen der günstigen Gaspreise schon drei Werke von Kohle auf Gas umgestellt. In Deutschland beklagt Scheifele beim Thema Fracking eine "übertriebene Diskussion": "Es werden einseitig nur die Risiken dargestellt", sagte der 54-Jährige. Notwendig sei eine ideologiefreie Abwägung von Chancen und Risiken. Eine Gasförderung durch Fracking habe hierzulande ein gewaltiges Potenzial.

Im vergangenen Geschäftsjahr verdiente HeidelbergCement dank rigiden Kosteneinsparungen und Preiserhöhungen 545 Millionen Euro, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Verschuldung, die 2007 nach der Übernahme des Konkurrenten Hanson bei über 14 Milliarden Euro lag, konnte 2012 um 700 Millionen getilgt werden und liegt nun bei sieben Milliarden Euro. Das mittelfristige Ziel, die Schulden auf 6,5 Milliarden Euro zu senken, würde wohl dieses Jahr noch nicht erreicht, so Scheifele. In "relativer Zukunft" sei wieder das "Investment Grade" in Reichweite - mit dieser Bewertung der Ratingagenturen, die eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit bescheinigt, müsste der Konzern für Anleihen deutlich niedrigere Zinsen zahlen.