Heidelberg. (dbe) Die Kliniken bleiben der Wachstumstreiber des Stiftungsunternehmens SRH. Wie die Heidelberger Firma gestern mitteilte, haben die zehn Akutkrankenhäuser, drei Rehabilitationskliniken und 18 medizinische Versorgungszentren den Umsatz im Jahr 2015 um 15 Prozent auf rund 620 Millionen Euro steigern können. Der Gesamtumsatz der Gruppe, zu der auch zahlreiche Hochschulen und Schulen gehören, legte um 12,5 Prozent auf 840 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um fast 27 Prozent auf rund 60 Millionen Euro zu. Der Überschuss stieg um 27 Prozent auf 55 Millionen Euro.

"In den vergangenen 50 Jahren haben wir neue Geschäftsfelder erschlossen und unser Angebot ausgebaut. In Zukunft wollen wir weiter wachsen und beispielsweise die SRH Hochschulen noch internationaler aufstellen", sagte Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH, laut Mitteilung. Erst vor kurzem hat die SRH die EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden übernommen. "Immer mehr Abiturienten und hoch spezialisierte Fachkräfte entscheiden sich für ein Studium an einer Hochschule in privater Trägerschaft", begründete SRH gestern die Übernahme.

Insgesamt arbeiten derzeit rund 11 700 Mitarbeiter für das Unternehmen, 467 mehr als im Vorjahr. Die SRH hat 2015 nach eigenen Angaben 779 310 Kunden betreut, 92 215 mehr als im Vorjahr. Das Eigenkapital ist laut Mitteilung auf 622,3 Millionen Euro gestiegen. Das entspreche einer Eigenkapitalquote von 57,6 Prozent.