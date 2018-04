Mannheim. (tv) "Die Idee, dass die Deutschen die großen Lasten der Eurokrise tragen, trifft man nur in Deutschland an. Im Ausland sieht man das ganz anders." Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, kommentiert seine Aussage beim Jahresauftaktempfang der IHK Rhein-Neckar nicht, macht aber deutlich klar, dass eine Rückkehr zu D-Mark kein Weg ist: "Die Auflösung der Währungsunion wäre ein Sprengsatz, den ich nicht zünden würde."

Die Eurokrise müsse anders gelöst werden. Für stabile Rahmenbedingungen müsse die Politik sorgen. Neben der Sanierung der Staatshaushalte müsse die Wettbewerbsfähigkeit der Krisenstaaten wieder hergestellt werden. Da in den Krisenstaaten kein Exportboom in Sicht sei, sei das Gebot der Stunde, weniger zu importieren und den Gürtel enger zu schnallen.

Einer Reform bedürfe dringend das europäische Bankensystem. Hier gebe es zu viele notleidende Kredite. Fuest plädiert für eine Bankenunion in der Eurozone auf der Basis der Haftung privater Kapitalgeber. Warum sollten deutsche Banken italienische Banken retten, fragte ein Sparkassenchef. Das derzeitige Bankensystem, so Fuest, das an den jeweiligen Staaten hänge, habe krisenverstärkend gewirkt und destabilisiere die Währungsunion.

Ebenso ist Fuest für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten - das der Euro-Staaten und das der Nicht-Euro-Staaten, die andere Integrationsschritte brauchten. Die Arbeitsmärkte in der Eurozone müssten flexibler werden. Die Einführung des Mindestlohns in Deutschland und das Zurückdrängen der Leiharbeit sieht er dabei nicht als förderliche Instrumente.

Sollten die notwendigen politischen und fiskalischen Reformen durchgeführt werden, könnte die Eurokrise überwunden werden.

Fuest entwirft aber auch ein Negativszenario. Er nennt das die "Japanisierung" Europas, wenn die Reformbemühungen und die Sanierung der Haushalte nachlassen würden, weil die Zentralbank die Finanzmärkte durch Anleihekäufe beruhige. Eine weitere Dominanz der Geldpolitik würde zu einer Dauerstagnation im Süden führen und zu einer höheren Verschuldung der Krisenstaaten bei der Zentralbank und den Rettungsschirmen. Deutschland könnte mit dem Szenario leben, weil ein Prozent Wachstum möglich wären und ausreichen würden.

Für die Konjunktur in Deutschland erwartet Fuest eine Erholung, in Europa ein Ende der Rezession aber ein schwaches Wachstum. Risiken nannte Fuest auch. Dazu zählt er eine Wende in der US-Geldpolitik, ausbleibende Reformen in Japan und geopolitische Risiken wie Syrien oder die Ukraine.