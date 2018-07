Von Elke Richter

Brüssel/Berlin. Endlich Feierabend - und doch wird weitergeschuftet. Weil der Chef noch schnell einen Bericht braucht, das Projekt nicht fertig ist oder der Kunde auf seine Lieferung wartet. Es gibt viele Gründe für Überstunden, keine Statistik erfasst sie alle. Klar ist: Die Deutschen leisten besonders viel Mehrarbeit. Nirgendwo sonst in der Eurozone wird so viel zusätzlich gearbeitet.

"In keinem Land der Eurozone gibt es einen so großen Unterschied zwischen der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit und der tatsächlichen Wochenarbeitszeit wie in Deutschland", kommentierte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor am Montag in der Zeitung "Die Welt" eine Studie der EU-Agentur Eurofound. Danach lag im Jahr 2012 die tarifliche Wochenarbeitszeit in Deutschland bei durchschnittlich 37,7 Stunden - tatsächlich arbeiteten die Beschäftigten aber im Mittel 40,5 Stunden.

"Wir hatten schon immer einen erheblichen Unterschied zwischen den vertraglich vereinbarten und den tatsächlich geleisteten Stunden, das ist nichts Neues", betont Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dies habe mehrere Gründe: "In manchen Bereichen existieren Arbeitszeitkonten, die in Zeiten guter Konjunktur aufgebaut und in schlechten Zeiten reduziert werden. Das verschafft den Betrieben eine erhebliche Flexibilität." Doch nicht überall wird die Mehrarbeit vom Chef angeordnet. "In anderen, vor allem hoch qualifizierten Bereichen wissen die Beschäftigten selbst, was sie zu tun haben, da fallen die Überstunden automatisch an", schildert Brenke.

Und nicht zuletzt gebe es Branchen, wo oft nur Pauschalen bezahlt würden, etwa bei Kraftfahrern. "Wir haben eine ganze Reihe von Jobs, da kommen die Arbeitnehmer nur mit langen Arbeitszeiten auf ein hinlängliches Einkommen." Doch auch ohne Pauschale wird längst nicht jede Mehrarbeit vergütet: Im zweiten Quartal bekamen Arbeitnehmer im Schnitt fünf Überstunden mit Geld oder Freizeit ausgeglichen, wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung berechnet hat. Fast sieben Stunden jedoch fielen unter den Tisch.

Die übrige Mehrarbeit wurde auf Arbeitszeitkonten verbucht. Das Thema Überstunden hat auch eine gesellschaftliche Dimension: "Mit einer anderen Arbeitsorganisation könnte man mehr Leute in Beschäftigung bringen", analysiert Brenke. Das betont auch Annelie Buntenbach vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB): "Es sind immer noch fast drei Millionen Menschen arbeitslos, und es ist gesellschaftlich unsinnig, wenn die einen rund um die Uhr arbeiten und über die Grenzen des Gesunden hinausgehen, und andere auf der Straße stehen." Buntenbach macht der zunehmende Druck in der Arbeitswelt Sorgen, der sich auch im DGB-Index "Gute Arbeit" niederschlägt. "Mehr als die Hälfte der Beschäftigten sagt, sie fühlt sich gehetzt, und vier von fünf sagen, sie müssen mehr in der selben Zeit leisten als früher." Auch andere repräsentative Umfragen zeigen, dass viele Menschen ihre Arbeit als stressig und belastend empfinden. Dass gerade in Deutschland so viele Überstunden anfallen, liegt in Buntenbachs Augen vor allem am großen Niedriglohnsektor. Und wer nur einen Werksvertrag bekomme oder einen befristeten Vertrag habe, investiere viel in der Hoffnung auf einen festen, guten Job. "Die Menschen sehen sich in einer Situation, wo sie nach ihrem Gefühl nicht Nein sagen können."

Andere machten sich den Druck selbst, schildert Buntenbach. "Viele identifizieren sich sehr mit ihrer Arbeit und wollen die Leistung, die von ihnen abverlangt wird, auch bringen - können es aber in der zugestandenen Zeit nicht schaffen, weil die Ressourcen nicht reichen." Der DGB fordert deshalb klare Arbeitsschutzregeln zur Vermeidung von Stress.