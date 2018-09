(x) Der Autobauer Audi will in drei Wochen Richtfest an seinem neuen Standort auf den Böllinger Höfen vor den Toren Heilbronns feiern. Derzeit entsteht dort zusätzlich zum Standort Neckarsulm auf einer Fläche von 23 Hektar mit Millionenaufwand ein Logistik-und Produktionszentrum. Wie der Audi-Werkleiter Fred Schulze mitteilte, soll am 24. September Richtfest sein. Die Logistikhalle soll Anfang des kommenden Jahres fertig sein, der zweite Teil der Fertigungsstätte für den Audi R 8 wird Mitte 2014 in Betrieb gehen. Auch auf anderer Seite ist eie Aufrüstung erforderlich: Das Tochterunternehmen der ZEAG Energie AG, die NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH (NHF), erweitert aktuell das Stromnetz in den Böllinger Höfen und investiert hierfür insgesamt rund 400 000 Euro. Um das Stromnetz fit für den neuen Produktionsstandort der Audi AG zu machen, verlegt die NHF über eine Strecke von 4500 Metern 10 000 Volt-Erdkabel vom Umspannwerk in den Böllinger Höfen (Ecke Gründäckerstraße/August-Wankmiller-Straße) bis zum Audi-Standort in der Alexander-Baumann-Straße. Neben den Stromkabeln verlegen weitere Versorgungsunternehmen etwa 1500 Meter Telekommunikationskabel sowie ca. 1500 Meter Leerrohre.