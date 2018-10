Mannheim. (dbe) Ein starker Rückgang des Preises für Bioethanol hat die Mannheimer Südzucker-Tochter Cropenergies im ersten Halbjahr 2014/15 deutlich belastet. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, stand unterm Strich für die Monate März bis August 2014 ein Verlust von 9,3 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum erwirtschaftete Cropenergies noch einen Gewinn von 16 Millionen Euro.

Der Grund für das negative Ergebnis ist der "drastische Preisverfall von Bioethanol in Europa" schreibt das Unternehmen. Innerhalb eines Jahres sei der Kraftstoff um rund 25 Prozent günstiger geworden. Wie eine Sprecherin betonte, sei der Rückgang vor allem auf die Zurückhaltung der EU-Mitgliedsstaaten zurückzuführen, die entgegen früherer Zusagen keinen Biokraftstoff eingeführt haben. Daher seien nun Überkapazitäten im Markt vorhanden. Für das Gesamtjahr rechnet Cropenergies mit einem operativen Ergebnis zwischen Null und minus 20 Millionen Euro.

Der Umsatz des Unternehmens wuchs im ersten Halbjahr um neun Prozent auf 405 Millionen Euro. Das lag laut Cropenergies vor allem daran, dass mehr Bioethanol produziert und verkauft wurde. An den vier Produktionsstandorten in Deutschland, Großbritannien, Belgien und Frankreich seien 478 Tausend Kubikmeter Bioethanol produziert worden - und damit fast 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Cropenergies beschäftigt rund 440 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist in Mannheim.