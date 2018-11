Von Daniel Bernock

Heidelberg. Mit 342 Freunden lässt sich ein ordentliches Fest feiern. Zum Glück - aus Sicht der Nachbarn und der Polizei - feiern die meisten Menschen jedoch mit ihren richtigen Freunden, nicht mit ihren "Freunden" auf Facebook. Denn wie eine Studie des Software-Unternehmens Wolfram Research letztes Jahr ergab, hat ein Facebook-Nutzer 342 Freunde im Median. Die meisten Freunde haben die Nutzer im Schnitt mit rund 20 Jahren - sie kommen auf etwa 400. Die 30-Jährigen haben mit 200 bereits lediglich die Hälfte an virtuellen Freundschaften. Mit steigendem Alter sinkt die Zahl weiter. Und - keine Überraschung - die Facebook-Nutzer sind meist mit Gleichaltrigen befreundet. Da bei Facebook jeden Tag neue Freundschaften geschlossen werden, Freundschaftskündigungen jedoch kaum vorkommen, steigen diese Zahlen stetig.

Wie gut die Freundschaft unter den Nutzern in Wirklichkeit ist, spielt für das Unternehmen hinter dem Netzwerk keine große Rolle. Wichtig für Facebook: Die Zahl der aktiven Nutzer steigt, zudem verbringen sie immer mehr Zeit auf Facebook - zunehmend mit dem Smartphone.

Das lässt die Kassen in der Konzernzentrale im kalifornischen Menlo Park klingeln. In einem Quartal macht das Unternehmen mittlerweile fast 800 Millionen Dollar Gewinn (2. Quartal 2014). Ende Juni lag die Zahl der aktiven Nutzer bei 1,32 Milliarden. Das Geschäft mit der Freundschaft hat dem erst 2004 gegründeten Unternehmen bereits einen Börsenwert von 133 Milliarden Euro beschert. Zum Vergleich: Die beiden regionalen Dax-Schwergewichte SAP und BASF kommen jeweils auf einen Börsenwert von rund 70 Milliarden Euro.

Weniger transparent ist der Millionenmarkt der Single- beziehungsweise Partnerbörsen im Internet. Es gibt klassische Partnerbörsen, die anhand eines Steckbriefs oder Tests den vermeintlichen Traumpartner suchen; Single-Börsen, in denen die Nutzer mit Kontaktanzeigen auf sich aufmerksam machen; unverbindliche Flirt-Treffs; außerdem diskrete Helfer für erotische Abenteuer.

Den größten Umsatz machen laut dpa "Parship" und "ElitePartner", "FriendScout 24" und "Neu.de". Aktuelle Zahlen für die Branche zu bekommen, ist schwer. 175 Millionen Euro Umsatz setzte die Kuppel-Branche im Jahr 2011 in etwa um, schätzte damals das Portal Online-Partnersuche.de. Online-Netzwerke werden oft für einen Tummelplatz junger Menschen gehalten, doch bei Partnerbörsen ist das Gegenteil der Fall. Sie werden vor allem von älteren Erwachsenen genutzt, die auf der Suche nach einer festen Beziehung sind. Drei Viertel der Nutzer deutscher Online-Partnerbörsen, die der Bundesverband Digitale Wirtschaft vergangenes Jahr fragte, gaben ihr Alter mit über 40 Jahren an. Mehr als jeder Vierte ist demnach zwischen 40 und 49 Jahre alt, gut 30 Prozent sind zwischen 50 und 59. Die Altersgruppe der Über-60-Jährigen macht knapp 19 Prozent der Nutzer aus.

Die meisten Menschen sind zudem auf der Suche nach einer festen Beziehung. Das gaben 70 Prozent der 1825 Befragten an. 61 Prozent suchen nach einem Lebenspartner. Für lockere Bekanntschaften interessierten sich weit weniger der Befragten. Etwa ein Drittel schaut sich mehrmals täglich auf den Partnerseiten um und pflegt die eigenen Kontakte. Der Wirtschaftsverband befragte unter anderem Nutzer der Partnerbörsen "eDarling", "friendscout24", "match.com" und "neu.de".

Günstig ist es indes nicht, einen "Freund" online zu finden. Die großen Partnerbörsen verlange fast alle mehr als 100 Euro für eine dreimonatige Mitgliedschaft. Und dabei ist noch nicht einmal sichergestellt, dass auf der andren Seite tatsächlich interessierte Singles sitzen. Hinter manchen Profilen stecken professionelle Nachrichtenschreiber von Agenturen. Sie schicken mit verschiedenen Profilen Lock-Nachrichten, um neue, zahlende Kunden zu gewinnen. Denn häufig ist die Anmeldung bei Single-Portalen kostenlos, um auf Nachrichten antworten zu können, muss jedoch ein Bezahl-Abo abgeschlossen werden.

Wie Spiegel-Online jüngst in einem Artikel schrieb, sichern sich viele Single-Börsen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtlich für dieses Vorgehen ab. In den AGB heiße es dann in etwa: "Der Anbieter setzt Controller/innen ein, die unter mehreren Identitäten Dialoge führen können", so das Nachrichtenportal. "Im Zweifel steckt hinter Kim, 29, der kuscheligen Physiotherapeutin, die eine klasse Ausstrahlung hat, eben nur Helga, 58, die arbeitslose Bürofachkraft, die sich ganz einfach ein paar Euro dazuverdient", so das Nachrichtenportal.