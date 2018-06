Stuttgart. Der Daimler-Konzern hat einen Großauftrag für Busse in Südafrika erhalten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, werden 134 Fahrgestelle an den dortigen öffentlichen Personennahverkehr geliefert. Der Anbieter bedient Daimler zufolge eine Strecke von rund 120 Kilometern und versorgt vor allem Teile der Bevölkerung, die vom bisherigen Verkehrsnetz abgeschnitten sind. Angaben zur Höhe des Auftragswerts machte das Unternehmen nicht. Daimlers Bussparte befindet sich derzeit in einem tiefen Umbau, um ihre Profitabilität zu steigern. Dafür streicht der Autokonzern mehrere hundert Stellen. (dpa/lsw)