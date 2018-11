Von Daniel Bernock

Mannheim. Von einem "Jahr der Superlativen" sprach der Finanzvorstand der Mannheimer Cropenergies AG, Joachim Lutz, gestern bei der Vorstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2012/2013. In der Tat sind die Zuwächse des Bioethanol-Herstellers beeindruckend: Der Umsatz legte um 20 Prozent zu, das operative Ergebnis um über 60 Prozent und der Gewinn verdoppelte sich fast von 30 auf 57 Millionen Euro. Davon profitieren auch die Anleger: Die Dividende steigt von 18 Cent auf 26 Cent je Aktie deutlich.

Doch Lutz bremst die Euphorie für die laufenden Geschäfte. Das vergangene Jahr sei ein Ausnahmefall, ein "Sahnehäubchen", gewesen. Das Unternehmen habe von einer seltenen Entwicklung profitiert: Während die Rohstoffpreise Anfang des Jahres fielen, legten sie im Laufe des Jahres deutlich zu - vor allem für Lebens- und Futtermittel. So konnte sich Cropenergies frühzeitig über Termingeschäfte an den Finanzmärkten günstig mit Rohstoffen eindecken, diese zu Bioethanol verarbeiten - und das dabei entstehende Futtermittel für die Landwirtschaft teuer verkaufen. Im neuen Geschäftsjahr würde sich die Situation jedoch wieder "normalisieren", so Lutz. Während der Umsatz stagnieren sollte, rechnet er mit einem rund 30 Prozent niedrigeren operativen Ergebnis.

Während die Kennziffern also stimmen, bereiten die politischen Rahmenbedingungen dem Vorstand Kopfzerbrechen: "Es herrscht eine große Unsicherheit", sagte Marten Keil, der seit Juli 2012 den Vorstand zusammen mit Lutz bildet. Der Grund ist ein Vorschlag der EU-Kommission, der Biokraftstoffe aus Abfällen und Reststoffen fördern würde - auf Kosten von Bioethanol aus Weizen, Mais und Zucker, wie Cropenergies ihn herstellt. Zudem ist es fraglich, ob Biokraftstoffe nach 2020 überhaupt noch unterstützt werden. "Wir müssen wissen, wie es weitergeht", so Keil. Er hoffe, dass dieses Jahr noch eine Entscheidung über den Vorschlag getroffen wird.

Positiv wertet das Management hingegen die Anpassung der europäischen Kraftstoffnorm. Diese würde nun eine Grundlage für die weitere Einführung von E10 in der Europäischen Union schaffen. Deutsche Autofahrer nutzen E10 zwar immer mehr - die Mehrheit ist jedoch noch skeptisch: "Fast 99 Prozent der Autos hierzulande könnten E10 problemlos tanken, der Marktanteil liegt jedoch bei 15 Prozent", sagte Keil. Viele hätten noch technische Bedenken, dabei sei noch kein einziges Fahrzeug wegen des Biokraftstoffs stehen geblieben.

Um sich von dem politischen Umfeld unabhängiger zu machen, investiert Cropá †energies 27 Millionen Euro in eine Veredelungsanlage zur Herstellung von Neutralalkohol in Zeitz. Ab 2015 sollen so neue Marktsegmente bedient werden, etwa die Pharmazie-, Getränke- und Kosmetikbranche.