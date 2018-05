Mannheim. (dbe) Die Südzucker-Tochter Cropenergies erhöht für das laufende Geschäftsjahr die Prognose. Wie das Mannheimer Unternehmen gestern mitteilte, soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 in einer Bandbreite von 670 bis 720 Millionen Euro liegen. Bisher war der Bioethanol-Produzent von einer Spanne zwischen 640 und 700 Millionen Euro ausgegangen. Grund für die Anhebung der Prognose ist eine wieder in Betrieb genommene Bioethanolanlage in England.

Im zweiten Quartal spürte Cropenergies die niedrigen Bioethanol-Preise. Der Umsatz ging von 193 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 182 Millionen Euro zurück. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel mit 22 Millionen Euro rund vier Millionen Euro niedriger aus als im Vorjahr.