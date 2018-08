Britischer Supermarkt verhängt Verkaufsstopp für Beutelware

Heidelberg. (tv) Die englische Supermarktkette Tesco verbannt die Capri-Sonne, deren Firmenzentrale ihren Sitz in Eppelheim bei den Deutschen Sisi-Werken hat, aus ihren Regalen. Neben Capri-Sonne sind noch andere Saftgetränke mit zugesetztem Zucker vom Verkaufsstopp betroffen, allerdings nur in Packungsgrößen, die Kinder gerne mit in die Schule nehmen. Größere Gebinde werden weiterhin verkauft.

Einem britischen Fachblatt sagte ein Tesco-Manager, dass der Verkaufsstopp Teil eines Aktionsplans gegen Übergewicht bei Kindern sei. Eine 330-Milliliter-Packung Capri-Sonne enthält 33 Gramm Zucker, das entspricht etwa zehn Würfelzucker.

Die Sprecherin einer Anti-Zucker-Kampagne sagte dem englischen Guardian, dass das Verkaufsverbot eine großartige Nachricht sei. Es zeige, dass das Thema Zucker in Softdrinks ernst genommen werde. Alle Händler sollten den Verkauf von zuckerhaltigen Getränken und Nahrungsmitteln überdenken. Die Kampagne empfiehlt Obst zu essen, statt Saft zu trinken.

Capri-Sonne gibt es seit rund 40 Jahren. In Großbritannien wird Capri-Sonne von Coca-Cola vertrieben.

Auch in Deutschland gerät Capri-Sonne immer wieder in die Schlagzeilen. Im Jahr 2013 erhielt Capri-Sonne den von der Verbraucherorganisation Foodwatch ausgelobten Negativpreis "Goldener Windbeutel" für besonders perfide Verbrauchertäuschung. Das Capri-Sonne-Marketing erhielt den Sieg "dreisteste Werbemasche für Kinderprodukte".