Von Antje Schroeder, RNZ Berlin

Berlin. Das Weihnachtsgeschäft wird zur Zitterpartie für Händler und Bahnkunden: Weitere Bahnstreiks sind in greifbare Nähe gerückt, nachdem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gestern schon nach einer Stunde die Tarifgespräche abgebrochen hatte. "Das Angebot entspricht in keinster Weise unseren Forderungen", sagte die Verhandlungsführerin der EVG, Regina Rusch-Ziemba, in Frankfurt am Main. Vor allem das kurzfristig vorgelegte, 1000 Seiten umfassende, umfangreiche neue Tarif-Konzept der Bahn sorgt für Empörung bei der EVG. Geplant waren vier Stunden Gespräch. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) - die im Tarifstreit mit der Bahn schon sechs Mal den Bahnverkehr lahmgelegt hat - starteten gestern.

Verhärtete Fronten im Bahn-Tarifkonflikt. Dabei ist gerade der Einzelhandel auf eine schnelle Einigung angewiesen. "Weitere Bahnstreiks bringen das Weihnachtsgeschäft in Gefahr. Die Streiks treffen viele Einzelhändler bis ins Mark, wenn die Kunden nicht wie gewohnt den Weg in die Innenstädte finden", sagte gestern der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Josef Sanktjohanser, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Immerhin: Bis zum 3. Dezember will die EVG stillhalten. Dann tagt die Tarifkommission der Gewerkschaft.

Die Wirtschaft leidet mittlerweile massiv unter den Bahn-Streiks. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, beziffert den Schaden für die deutsche Wirtschaft auf eine halbe Milliarde Euro - allein aus den bisherigen Streiks. Besonders die Automobilindustrie sei betroffen, sagte DIHK-Konjunkturexperte Dirk Schlotböller im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Wenn der Zugverkehr mehrere Tage lang stillsteht, steht die Produktion", sagte Schlotböller.

Auch die Chemiebranche fürchtet neue Bahn-Streiks. Die Branche sei auf reibungslose Abläufe im Schienengüterverkehr angewiesen, heißt es beim Verband der Chemischen Industrie. Für einige Stoffe sei der Bahntransport sogar grundsätzlich vorgeschrieben. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hatte errechnet, dass die Schäden schnell auf über 100 Millionen pro Tag ansteigen können, wenn die Züge mehr als drei Tage lang nicht fahren. Allerdings beklagen nicht alle Branchen Ausfälle. Die Deutsche Post transportiert die meisten Pakete per Lastwagen. Ein Paketzug zwischen Hamburg und München sei zudem auch während der Streiks bisher immer gefahren, sagt Post-Sprecherin Dunja Kuhlmann.

Kein Befreiungsschlag bei den Tarifgesprächen: Die deutsche Wirtschaft muss sich weiterhin auf Ungemach einstellen. Es ist nicht erkennbar, dass die Tarifgespräche einfacher werden, nachdem nun endlich parallele Verhandlungen mit den beiden Gewerkschaften in der eigentlichen Materie stattfinden. Kompliziert werden die Gespräche nun dadurch, dass die Bahn über völlig neue Tarif-Strukturen verhandeln will und dazu kurzfristig ein umfangreiches Angebot vorgelegt hat. Bahn-Personalchef Ulrich Weber steht unter Druck, mit beiden Gewerkschaften ein identisches Verhandlungsergebnis zu erzielen. Schließlich will die Bahn um jeden Preis vermeiden, dass am Ende Zugbegleiter oder Lokführer zu anderen Bedingungen arbeiten als ihre jeweiligen Kollegen. Die Gewerkschaften konnten sich bei Sondierungsgesprächen allerdings nicht darauf einigen, grundsätzlich zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen zu wollen.