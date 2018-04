Von Thomas Veigel

Weinheim. Fünf Jahre nach dem Verkauf der Freudenberg Bausysteme an zwei Finanzinvestoren soll der als Nora Systems GmbH firmierende Kautschuk-Bodenbelagshersteller wieder veräußert werden. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher gestern gegenüber der RNZ: "Die Gesellschafter prüfen zur Zeit strategische Verkaufsoptionen". Dies sei ein völlig normaler Prozess. Die Mitarbeiter seien durch Aushänge informiert, Details seien nicht bekannt. Hauptgesellschafter ist der private Finanzinvestor Capiton aus Berlin, ein gutes Viertel der Anteile hält die baden-württembergische L-Bank, Minderheitsanteile liegen beim Management.

Nora habe sich in den vergangenen fünf Jahren gut entwickelt, der Umsatz sei von 160 Millionen auf knapp 200 Millionen Euro im vergangenen Jahr gewachsen, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag in den Jahren 2010 und 2011 bei jeweils rund 23 Millionen Euro, 2010 lag der Jahresüberschuss bei drei Millionen Euro. Beschäftigt werden im Konzern mit Tochtergesellschaften in zehn Ländern knapp 1100 Mitarbeiter, davon etwa 880 in Weinheim.

Vor fünf Jahren hatte die Belegschaft befürchtet, an einen Konkurrenten verkauft zu werden - mit ungewissem Ausgang für die Arbeitsplätze. Damals wurde durch massiven Protest ein Verhandlungsstopp mit interessierten Wettbewerbern und ein Verkauf an die Finanzinvestoren erreicht.

Nun haben die Beschäftigten wieder Sorgen, dass ein Konkurrent das Unternehmen übernehmen könnte, sagte Carsten Labudda, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Weinheim im Gespräch mit der RNZ. Die Gewerkschaft wolle, dass gemeinsam mit der Belegschaft Klarheit geschaffen wird.

Für Unruhe in der Belegschaft sorge auch die fristlose Kündigung des Betriebsrats Helmut Schmitt. Er habe bei den letzten Betriebsratswahlen die meisten Stimmen erhalten, sei aber nicht zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden. Es sei ein Skandal, dass der Betriebsrat den Ausschluss Schmitts aus dem Gremium und der fristlosen Kündigung zugestimmt habe. Die heftigen Vorwürfe seien nicht zutreffend, das werde aber das Arbeitsgericht klären. Abmahnungen und andere Einschüchterungsversuche seien vom Gericht bisher zurückgewiesen worden. Freudenberg-Betriebsräte hätten bereits eine Solidaritätsaktion mit Schmitt, der Vorsitzender der Gewerkschaft BCE in Weinheim ist, gestartet. Wie aus dem Unternehmen zu erfahren war, wird Schmitt vorgeworfen, "in erheblichem Maße den Betriebsfrieden gestört" zu haben.

Ein ehemaliger Kollege von Schmitt schrieb der RNZ, dass der eigentliche Skandal sei, dass der Betriebsrat mitspiele und ihn "in die Arbeitslosigkeit schickt".