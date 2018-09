Mannheim. (dbe) Das Immobilien-Geschäft des Mannheimer Bilfinger-Konzerns scheint das Interesse einiger potenzieller Käufer geweckt zu haben - und ein Verkauf scheint in nächster Zeit möglich. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf informierte Personen mitteilte, spricht das Unternehmen mit vier Interessenten, darunter die Investmentfirmen EQT Partners und KKR. Bilfinger soll für die gut laufende Sparte mehr als 1,3 Milliarden Euro verlangen. Die Unternehmen wollten den Bericht nicht kommentieren.

Bei einem aktuellen Börsenwert des Mannheimer Unternehmens von knapp unter zwei Milliarden Euro würde der Verkauf der Immobilien-Sparte einer Zerschlagung gleichkommen. Zumal auch die in einer Krise steckende Energie-Sparte bereits seit längerer Zeit zum Verkauf steht. Die Wassertechnik-Sparte wurde jüngst nach China verkauft.

Nächste Woche lädt das Mannheimer Unternehmen zur Bilanzpressekonferenz, dann wird auch erwartet, dass sich der Bilfinger-Chef Per Utnegaard zur Zukunft des Konzerns äußert. Im Vorfeld soll eine Aufsichtsratssitzung stattfinden.

Im Oktober hatte der Norweger Utnegaard die Mitarbeiter und Anleger noch auf eine Zwei-Säulen-Strategie eingeschworen, bei der das Geschäft mit der Errichtung und der Wartung von Immobilien eine tragende Säule sein sollte - neben dem Service-Geschäft für Industriekunden, das wegen der niedrigen Ölpreise derzeit jedoch auch nur schleppend läuft.

Die möglichen Käufer EQT Partners, aus Schweden, und KKR, aus den USA, sind in der Region auch von anderen Investments bekannt. EQT war unter anderem an dem Wissenschaftsverlag Springer sowie an Kabel BW beteiligt. KKR hatte lange Zeit größere Anteile an Wild Flavours aus Eppelheim.