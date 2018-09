Mannheim/Karlsruhe. (RNZ) Der Mannheimer Dienstleistungskonzern Bilfinger soll dem Energieversorger EnBW beim Rückbau der EnBW-Kernkraftwerke Neckarwestheim und Philippsburg helfen. Es müsse allerdings noch über technische und rechtliche Bedingungen verhandelt werden, teilte Bilfinger gestern mit. Beim Rückbau geht es etwa um kontaminierte Anlagenteile - sogenannte Reststoffe. Diese sollen behandelt und im Idealfall wieder in den Wertstoffkreislauf eingeführt werden. Die übrigen Materialien würden für die Lagerung in einem künftigen Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle verpackt und am Standort zwischengelagert.