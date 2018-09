Mannheim. (dpa-lsw) Finanzvorstand Joachim Müller verlässt das Unternehmen, wie der Konzern am Montag in Mannheim mitteilte. Er bleibt demnach so lange im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Derweil wird Interimschef Herbert Bodner seinen Platz im Aufsichtsrat räumen und auch nicht mehr für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verfügung stehen. Er legt sein derzeit ruhendes Mandat mit Wirkung zum 13. November nieder.

Bodner war auf den Vorstandsvorsitz zurückgekehrt, nachdem sein Nachfolger, der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch, nach zwei Gewinnwarnungen binnen kürzester Zeit das Feld räumen musste. Vergangene Woche hatte Bilfinger erst den Einzug des früheren Metro-Chefs Eckhard Cordes in den Aufsichtsrat bekanntgegeben. Bei Bilfinger zieht der schwedische Finanzinvestor Cevian im Hintergrund die Fäden, dem gut ein Viertel der Anteile gehören.