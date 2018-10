Von Klaus Pfenning

Herr Schreier, Sie sind bekanntermaßen ein Urgestein von Heidelberg. Ihre wievielte Drupa ist dies denn?

1982 war meine erste, das ist jetzt meine achte.

Und Sie freuen sich noch immer auf diese "fünfte Jahreszeit", auf 14 Tage Messeleben praktisch rund um die Uhr?

Jeder hier weiß, dass diese zwei Wochen eine herausfordernde Zeit sind. Gegen Ende hin nagen sie doch ziemlich an der Substanz. Aber alle wissen auch, wie wichtig diese Messe für das Unternehmen ist. Und wenn man dann sieht, mit welchem Engagement, ja sogar Enthusiasmus unsere Mitarbeiter hier zu Sache gehen und wie viele verschiedene Kunden man hier trifft, dann entlohnt das für alle Mühe.

Es ist die erste Drupa nach der schwersten Krise, die die Druckmaschinenbranche je durchgemacht hat und teilweise immer noch durchmacht. Wie erleben Sie die bisherige Stimmung?

Es ist klar erkennbar, dass es weniger Besucher sind als bei der letzten Drupa 2008. Da spiegelt sich einfach die Finanzsituation vieler Druckereien wider. Aber die Qualität der Besucher ist nach wie vor sehr hoch. So unterschiedlich wie die 170 Länder sind, aus denen sie kommen, so unterschiedlich ist auch die Stimmung. Bei vielen ist Aufbruch zu spüren. Die drückt sich in einem großen Schwellenland wie Brasilien, aus dem wir allein 6000 Besucher erwarten, aber ganz anders aus als bei den Besuchern aus Nordafrika, die im vergangenen Jahr einen politischen Frühling erlebt haben. Dort ist Drucken ein Symbol für Fortschritt und Demokratie.

Tunesien oder Ägypten spielen für Ihr Geschäft aber kaum eine Rolle. Wie sieht es in den großen Industrienationen diesseits und jenseits des Atlantik aus?

In Nordamerika ist fast schon wieder etwas wie Goldgräberstimmung erkennbar, allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Hier spürt man schon weder die amerikanische "yes we can"-Mentalität. Aber es wird vermutlich noch lange dauern, bis wir wieder auf dem alten Level sind. In Europa gibt es ein klares Nord-Süd-Gefälle. In Deutschland und in den Ländern drumherum scheint vieles wieder soweit in Ordnung. Die Stimmung ist - ich würde sagen verhalten optimistisch. In Südeuropa dagegen herrschen noch immer die Molltöne vor.

Ihr größter Markt China musste bei seiner Wachstumsgeschichte zuletzt einen kleinen Rückschlag einstecken. Hatte dies Auswirkungen auch auf Ihr Geschäft?

Die chinesische Volkswirtschaft hatte eine leichte Delle im Januar und im Februar zu verzeichnen, im März war es schon wieder besser und im April sprach schon niemand mehr darüber. Business as usual also. In den ersten Messetagen haben wir gleich drei unserer größten Maschinen, der Speedmaster XL 162, nach China verkauft. Der gesamte Kaufpreis für alle drei Maschinen liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und macht Heidelberg in China zu einem der führenden Anbieter von Maschinen für den Verpackungsdruck überhaupt.

Insgesamt: wie fällt zur Messehalbzeit die Zwischenbilanz für Heidelberg aus?



Was die Auftragseingänge angeht, die wir uns für die erste Woche vorgenommen hatten, liegen wir voll im Plan. Wir können wirklich zufrieden sein.

Vor vier Jahren konnten Sie mit den Maschinen für das ganz große Format, also Bogenbreiten bis zu 1,62 Meter, einen echten Knaller präsentieren. Diesmal scheinen die vorgestellten Innovationen zwei Nummern kleiner auszufallen.



So etwas wie das ganz große Format können Sie nicht alle vier Jahre präsentieren. Aber wir sind auch hier wieder mit einer Fülle von Innovationen angetreten, insgesamt sind es mehr als 60. Da kann keiner unserer Wettbewerber auch nur annähernd mithalten. Damit unterstreichen wir einmal mehr unsere Technologie- und Marktführerschaft.

Wo gehen die Trends aktuell hin?

Eindeutig zu mehr Produktivität und zu mehr Flexibilität sowie einer besseren Umweltverträglichkeit. Das gilt sowohl für den Werbe- als auch für den Verpackungsdruck. Und genau diese Trends decken wir mit unseren neuen Produkten ab. Und dann haben wir ja zu Beginn der Drupa eine weitere Kooperation mit einem Digitaldruckhersteller angekündigt, der Firma Landa aus Israel. Wir hoffen, in zwei bis drei Jahren eine neue Generation von Digitaldruckmaschinen entwickeln zu können.

Spüren Sie durch die Insolvenz von manroland Auswirkungen auf ihr Geschäft?



Die Kunden machen sich selbst ein Bild von dem, was sie auf der Messe sehen, wie sich die Anbieter präsentieren und was sie ihnen bieten können. Dass wir verstärkt Anfragen von bisherigen Nicht-Heidelberg-Kunden haben und auch Abschlüsse tätigen, das zeigt sich auch hier auf der Messe.

Mit welchem Auftragsvolumen wollen Sie nächste Woche zurück nach Heidelberg komme, um sagen zu können "Es war eine erfolgreiche Drupa"?



Wir haben uns ein internes Ziel gesetzt, aber das möchten wir im Moment noch für uns behalten. Bisher ist es, gemessen an unseren vorsichtigen Prognosen, etwas besser gelaufen als erwartet. Aber die zweite Woche ist traditionell die wichtigere und die hat ja erst angefangen. Und der Großteil der Aufträge kommt ja erst nach der Drupa herein.

Wenn Sie versuchen, einen Blick in die Glaskugel zu werfen: bei der nächsten Drupa 2016 steht Heidelberg wo?

Wir werden uns auch bis dahin wieder intensiv Gedanken darüber machen, was die Druckereien brauchen und ihnen Lösungen hierfür anbieten. Die Printmedienindustrie ändert sich, und mit ihr die Drupa. Die Drupa 2012 ist eine andere wie die 2008, und 2016 wird eine andere sein wie 2012. Aber wir werden auch noch in vier Jahren an der Spitze stehen und die Trends maßgeblich mitbestimmen.

Eine persönliche Frage zum Abschluss: Nach zwei Wochen Messe, die ja abends um 18 Uhr in der Regel noch lange nicht vorbei ist, sondern mit Kunden oft bis tief in die Nacht weitergeht - auf was freut man sich da am meisten?



Erst mal auf eine richtige Handvoll Schlaf, denn der kommt hier doch recht kurz. Und dann auf eine Runde Golf zusammen mit meiner Frau, um mal wieder an die frische Luft zu kommen und Bewegung zu haben.