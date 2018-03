Die Zahl der Mitarbeiter im Stammwerk Wiesloch-Walldorf hat sich in den vergangenen Jahren halbiert und sie wird weiter sinken. Firmenbild

Von Thomas Veigel

Heidelberg. Der Termin steht schon seit Monaten fest, aber Bernhard Schreier, Noch-Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, zog es vor, am Tag der Bilanzpressekonferenz abwesend zu sein. "Er ist unterwegs", sagte Finanzvorstand Dirk Kaliebe, der sich am Mittwoch am Telefon alleine den Fragen der Journalisten stellten musste. Die Medien hatten damit keine Möglichkeit, Schreier zu seiner Version seines vorzeitigen Rücktritts zum Ende dieses Monats zu befragen.

Auf Gerold Linzbach, der das Amt von Schreier Anfang September übernehmen wird, freue man sich, so Kaliebe. "Wir werden die Herausforderungen gemeinsam engagiert angehen."

Und die sind nicht gering. Denn es gilt für den neuen Chef, das Unternehmen endlich wieder auf einen profitablen Wachstumspfad zurückzuführen. Das ist dem Vorstand um den scheidenden Vorsitzenden auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (April bis Juni) nicht gelungen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war der Umsatz rückläufig, der Verlust stieg um 60 Prozent.

Ursache für die Steigerung seien Kosten für den neuerlichen Stellenabbau "Fokus 2012" und für die Branchenmesse Drupa gewesen. Die Drupa sorgte im ersten Quartal allerdings auch für den Lichtblick: Der Auftragseingang erreichte mit 890 Millionen Euro den höchsten Stand seit vier Jahren, also seit dem letzten Drupa-Quartal. Damals, am Beginn der Krise, waren die Bestellungen mit 1,15 Milliarden Euro deutlich höher ausgefallen.

Im fünften Jahr schreibt das Unternehmen schon Verluste und auch der zukünftige Chef wird keine Wunderdinge vollbringen können. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Dirk Kaliebe deshalb nicht mit einem Gewinn nach Steuern und Zinsen, allerdings mit einem positiven Betriebsergebnis. Im zweiten Halbjahr wird mit deutlich höheren Umsätzen gerechnet. Der Investitionsstau löse sich langsam auf, die Zurückhaltung der Druckereien sollte weiter nachlassen.

Im nächsten Geschäftsjahr soll das Betriebsergebnis 150 Millionen Euro erreichen. Damit könnte erstmals seit fünf Jahren wieder ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Die Prognosen beruhen aber darauf, dass sich die Euro-Krise nicht weiter verschärfe.

Mit dem Abbau von rund 2000 Stellen liege man im Plan, so Kaliebe. Die Zahl der Mitarbeiter wurde im Vergleich zum September 2011 um 900 auf 14 900 gesenkt. Ziel ist ein Absinken der Zahl der Mitarbeiter unter 14 000 bis Mitte 2014. Von den fehlenden 900 sei die Hälfte bereits vereinbart. Im Inland werden noch 500 Stellen gestrichen, im Ausland 400.

Am Standort Wiesloch sank die Zahl der Mitarbeiter auf 4732, in Heidelberg auf 1587. Wie viele Stellen an den einzelnen Standorten noch abgebaut werden, sei Gegenstand von Verhandlungen, sagte Kaliebe.

Die Anleger glauben noch nicht an eine nachhaltige Verbesserung der Situation des Unternehmens, die Aktie hat sich binnen Jahresfrist auf rund einen Euro halbiert.