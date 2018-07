Jeder SAP-Mitarbeiter in Deutschland kann für einen Sitz im Aufsichtsrat kandidieren, vorausgesetzt er kann 100 Unterstützer-Unterschriften vorweisen. Foto: dpa

Von Daniel Bernock

Walldorf. Mit der Umwandlung der SAP in eine europäische Aktiengesellschaft, die die Hauptversammlung im Mai dieses Jahres beschlossen hat, ändert sich auch die Art und Weise, wie bei dem Walldorfer Unternehmen der Aufsichtsrat gewählt wird. Am 4. Februar 2015 werden die Mitglieder des Gremiums erstmals teilweise direkt von der Belegschaft gewählt. Noch bis zum 10. Dezember können sich die Mitarbeiter auf einen dieser Posten bewerben, Voraussetzung sind lediglich 100 Unterstützer-Unterschriften. Wie in Walldorf zu hören ist, läuft im Hintergrund die Jagd nach Stimmen bereits auf Hochtouren. "Der Aufsichtsrats-Wahlkampf ist eröffnet", heißt es vom Betriebsrat.

18 Plätze hat der aktuelle Aufsichtsrat der SAP, neun besetzt der Arbeitgeber, neun die Arbeitnehmerseite. Auf diese Seite hat es durch die Umwandlung in eine SE die größten Änderungen gegeben, schließlich werden nun nicht mehr nur die deutschen sondern alle europäischen Mitarbeiter in dem Gremium vertreten.

Hohe Bezüge für

Aufsichtsratsmitglieder

Für die deutschen Mitarbeiter sitzen sechs Vertreter im Aufsichtsrat, zwei davon Gewerkschaftsvertreter, ein Vertreter der leitenden Angestellten, der durch die leitenden Angestellten gewählt wird und drei Mitglieder, die direkt von der deutschen Belegschaft gewählt werden. Für einen solchen Posten kann sich jeder SAP-Mitarbeiter bewerben.

Die übrigen drei Plätze der Arbeitnehmerseite werden besetzt durch einen Vertreter aus Frankreich (als zweitgrößte Landesgesellschaft der SAP in Europa), ein deutsches Mitglied des SE-Betriebsrats sowie ein Mitglied aus dem SE-Betriebsrat, das aus einem anderen Land als Deutschland und Frankreich stammt.

Bisher erfolgte die Wahl der Arbeitnehmervertreter im SAP-Aufsichtsrat über sogenannte Delegierte, die sich bei ihrer Wahl an den Betriebsrats-Listen orientierten. Das Ergebnis blieb wegen der teilweise unsicheren Allianzen zwischen den verschiedenen Fraktionen lange Zeit offen.

Neben dem Prestige eines Aufsichtsratsmandats bei einem großen Dax-Unternehmen lohnt sich einer solcher Posten auch finanziell: Die stellvertretende Vorsitzende Christiane Kuntz-Mayr, die die Arbeitnehmerseite vertritt, erhielt im vergangenen Jahr Gesamtbezüge in Höhe von rund 205.000 Euro. Die restlichen Aufsichtsratsmitglieder erhielten zwischen etwa 100.000 und 180.000 Euro. Die Höhe der Bezüge richtet sich unter anderem nach der Höhe der Dividende für die Aktionäre.

Die nächsten Wochen könnte in Walldorf daher eine regelrechte "Schlammschlacht" beginnen, befürchten einige Mitarbeiter. Zumal es derzeit viele Themen gibt, die die Mitarbeiter bewegen. Im Zuge der aktuellen Restrukturierungen schließt der Konzern erstmals auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Erst vor wenigen Tagen hatte der Betriebsrat moniert, dass Teilzeitbeschäftigte bei einem neuen Prämienprogramm benachteiligt würden. Rund ein Drittel der Mitarbeiter hätte 2013 die zusätzliche Prämie in Höhe von rund 1900 Euro erhalten, jedoch nur drei Prozent der Teilzeitkräfte.