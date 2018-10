So jung wie auf dem Foto aus dem Stammwerk Ludwigshafen ist die Belegschaft der BASF im Durchschnitt nicht. Im Jahr 2020 wird jeder zweite Mitarbeiter älter als 50 Jahre sein. Foto: BASF

Von Thomas Veigel

Ludwigshafen/Mannheim. Für die Rentenversicherung könnte es eine Kernschmelze bedeuten, wenn die Generation der Babyboomer in Rente geht. Viele Unternehmen werden sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sehen. Beispiel BASF: Im Jahr 2020 wird jeder zweite der rund 33.000 Mitarbeiter am Standort Ludwigshafen über 50 Jahre alt sein. Wenn die Generation der Babyboomer in Rente geht, wird der Chemiekonzern innerhalb weniger Jahre die Hälfte der Belegschaft verlieren. Es werden große Anstrengungen nötig sein, um diese Lücken zu schließen. Die BASF hat bereits Gegenmaßnahmen ergriffen und die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht. Der Kampf um die besten Köpfe hat begonnen.

Grundsätzlich gilt nach Angaben einer Unternehmenssprecherin, dass die BASF ihre Rekrutierungsaktivitäten dauerhaft anlegt und je nach Bedarf aktuell anpasst. Im akademischen Bereich gebe es keine Probleme, geeignete Kandidaten zu finden. In manchen Spezialgebieten gestalte sich die Suche manchmal etwas schwieriger, aber grundsätzlich gelingt es, die offenen Positionen in Deutschland zu besetzen.

Auch im Bereich der dualen Berufsausbildung gelinge es, die deutlich erhöhte Zahl der Ausbildungsplätze zu besetzen. Allerdings spüre die BASF hier die Auswirkungen des demografischen Wandels stärker. Zu den Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, zählt auch die Rekrutierung von Auszubildenden im Ausland. So haben im vergangenen September auch 20 Jugendliche aus Spanien ihre Ausbildung in Ludwigshafen begonnen.

Ähnlich begegnet die deutsche ABB dem demografischen Wandel. "Wir setzen eine Vielzahl von Maßnahmen ein, um den sich abzeichnenden Fachkräftemangel zu verhindern", heißt es in Mannheim. "Strategische Rekrutierung" soll dabei helfen, die Mitarbeiter von morgen zu finden. Dabei wird der Fokus auch auf den gesamteuropäischen Arbeitsmarkt gelegt. Daneben soll die interne Nachfolgeplanung eine wichtige Rolle spielen. 80 Prozent der Schlüsselpositionen sollen mit internen Kandidaten besetzt werden. Initiativen gibt es auch zur gezielten Förderung von Frauen vor allem in technischen Berufen.

Unter anderem hat ABB auch mit dem "Senior Expert Pool" die Möglichkeit geschaffen, Mitarbeiter für einen bestimmten Zeitraum noch im Rentenalter zu beschäftigen. Auch Arbeitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen - bei ABB wie bei BASF - eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des demografischen Wandels.

Unter Überschriften wie "Fit for Life" (ABB) und "Generations@Work" (BASF) haben viele Unternehmen Initiativen gestartet, deren Ziel es ist, die Arbeitsfähigkeit der Belegschaft auch in Zeiten des demografischen Wandels auszubauen. Zahlreiche Maßnahmen aus den Bereichen Gesundheitsförderung und Weiterbildung sollen den Mitarbeitern helfen, gesund, leistungsstark und motiviert zu bleiben. Die BASF hat im vergangenen November ein großes Zentrum für Work-Life-Managament eröffnet, das mit Kinderkrippe, Fitness- und Gesundheitsbereich sowie einer Sozial- und Pflegeberatung zahlreiche Möglichkeiten und Hilfestellungen für die Mitarbeiter bietet.