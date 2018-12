Ludwigshafen. (tv) Der Chemiekonzern BASF verlagert rund 180 Stellen im Rechnungswesen von Ludwigshafen nach Berlin. Die Verlagerung, die in mehreren Phasen bis zum Jahr 2020 erfolgen soll, hat zu einiger Unruhe bei den Betroffenen geführt. Ihnen sollen zwar, so eine Unternehmensprecherin, neue Beschäftigungen in kaufmännischen Funktionen in Ludwigshafen angeboten werden, es wird aber befürchtet, dass nicht für alle Mitarbeiter solche Stellen gefunden werden können. Bei früheren Verlagerungen, so heißt es im Unternehmen, sei das auch geschehen, Mitarbeiter seien dann als „interne Leiharbeiter“ in der werkseigenen sogenannten Mitarbeiteragentur beschäftigt worden.

Mitarbeiter können nicht zu gleichen Bedingungen mit ihrer Stelle nach Berlin wechseln. Der Tarifvertrag für das BASF Shared Service Center in Berlin mit 1200 Mitarbeitern hat deutlich geringere Gehälter. Ein Betroffener hat ausgerechnet, dass die zusätzlichen Unterschiede (weniger Urlaub, längere Arbeitszeit, keine persönliche Erfolgsbeteiligung PEB) sich auf ein Minus von 40 Prozent addieren. Außerdem seien die Jobs in Berlin zunächst befristet.