Die BASF sieht durch den VW-Skandal Chancen für mehr Technologie und gute Möglichkeiten für Hersteller von Katalysatoren. Auf dem Bild überprüft Chen Peide, Maschinenführer bei der BASF in Schanghai, die Qualität von Drei-Wege-Katalysatoren. Foto: BASF

Von Thomas Veigel

Ludwigshafen. Die BASF will größter Chemiekonzern der Welt bleiben, sie will stärker wachsen als der Markt und dabei den Gewinn deutlicher steigern als den Umsatz. Die Aktionäre sollen jedes Jahr mit einer steigenden Dividende rechnen können, im schlechtesten Fall könnte sie auch einmal stagnieren. Um das profitable Wachstum zu sichern, will die BASF den Fokus weiter auf Innovationen legen, neben Investitionen und Akquisitionen sollen auch die Vorteile der Verbundproduktion ausgebaut werden.

Und auch die Sparprogramme laufen weiter. Nachdem das aktuelle namens "Step" in diesem Jahr ausläuft, beginnt im kommenden Jahr "Drive", das ab 2018 einen positiven Ergebnisbeitrag von einer Milliarde Euro liefern soll. Sollte es im Rahmen des Programms zu einem Stellenabbau kommen, werde dieser wie in den vergangenen Jahren im Rahmen der Fluktuation liegen.

"Voraussagen werden schwieriger"

Das ist zusammengefasst die Botschaft, die Vorstandsvorsitzender Kurt Bock und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel gestern den nach Ludwigshafen angereisten Analysten und Investoren verkündeten. Es ging um die Aktualisierung der Prognose aus dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2020, die etwas zu ambitioniert war und deshalb im vergangenen Jahr kassiert wurde. "Die Wirtschaft boomt derzeit nicht", sagte Bock.

Prinzipiell sieht man sich strategisch auf Kurs, einige Wachstumsziffern wurden aber aus verschiedenen Gründen leicht nach unten korrigiert. Auf konkrete Umsatz- oder Gewinnzahlen verzichtet die revidierte Prognose. "Voraussagen werden immer schwieriger", sagte Kurt Bock. Der wirtschaftliche Einbruch in den wichtigen Schwellenländern ("die laufen nur auf einem Zylinder") und der stark gefallene Ölpreis seien schwer vorhersehbar gewesen. Dazu hätten die politischen Konflikte in der Welt zu einer höheren Volatilität beigetragen. Die BASF rechnet nun damit, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahr 2020 um jährlich 3,0 Prozent wächst, für die Industrieproduktion wird mit 3,5 Prozent gerechnet, für die Chemieproduktion mit 3,9 Prozent. 2011 waren diese Prognosen um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte höher gewesen. Überraschungen gab es gestern keine - sie wurden aber auch nicht erwartet: Die Verlässlichkeit ist eine der Stärken der BASF.

Zum VW-Skandal äußerte sich Kurt Bock zurückhaltend. Man wisse darüber auch nur aus der Presse. BASF sei stolz, ein bedeutender Lieferant von Volkswagen zu sein. Der Chemiekonzern ist seit der Übernahme des US-Konzerns Engelhard im Jahr 2006 einer der großen Hersteller von Katalysatoren für die Autoindustrie. Die Technologie sei vorhanden, um auch die strengen US-Grenzwerte für Diesel-Pkw einzuhalten, sagte Bock. Die neueste Generation der BASF-Katalysatoren entferne bis zu 99 Prozent der Verbrennungs-Emissionen. Der Skandal sei eine Chance für mehr Technologie und sollte gute Chancen für Katalysator-Hersteller eröffnen.

Ob das Ansehen der deutschen Industrie wegen des VW-Skandals in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, wurde Kurt Bock gefragt. Bei Volkswagen seien die Regeln nicht eingehalten worden, sagte er. Die deutsche Industrie habe sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet, der auf Technologie, Verlässlichkeit und Eigenverantwortung gegründet sei. Dieser Ruf sei hart erarbeitet worden und man werde alles dafür tun, damit das auch künftig so bleibe.