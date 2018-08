Von Daniel Bernock

Ludwigshafen. In Russland ist der Umsatz bereits leicht zurückgegangen, das Agrargeschäft in der Ukraine leidet bereits deutlich. Dennoch hält der Chemiekonzern BASF seine Prognose aufrecht. "Trotz gestiegener politischer Risiken halten wir an unserer Aussicht fest", sagte gestern der Vorstandsvorsitzende, Kurt Bock, bei einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des zweiten Quartals.

Die Zusammenarbeit mit dem russischen Partner Gazprom sei lang, gut und vertrauensvoll, so Bock. Die Geschäfte in Russland sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. "Wir hoffen, dass die politischen Rahmenbedingungen das zulassen". Der bereits beschlossene "Asset-Tausch" zwischen der BASF-Tochter Wintershall und Gazprom, bei dem wertgleiche Unternehmensteile getauscht werden, soll im Verlauf des Herbstes vollzogen werden. Die BASF sei gegen Sanktionen für Russland, betonte Bock. Wintershall ist in Russland vor allem in der Gasförderung aktiv.

Besonders gut in den Monaten April bis Juni lief das Geschäft mit Öl und Gas. Und das, obwohl die Förderung in Libyen wegen der politischen Unruhen dort derzeit nur auf hoher See möglich ist. Die Anlagen auf dem Land ruhen momentan. Insgesamt legte der Bereich "Oil & Gas" im Vergleich zum Vorjahresquartal beim Umsatz um 13 Prozent zu. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte sogar um rund 50 Prozent auf 587 Millionen Euro zu. Das Chemiegeschäft profitierte unter anderem von einer guten Nachfrage aus der Automobilindustrie nach Katalysatoren und Lacken. Erst kürzlich hatte das Unternehmen eine neue Produktionsanlage für Auto-Abgaskatalysatoren in Polen in Betrieb genommen.

Zu schaffen macht dem Chemiekonzern wie auch vielen anderen deutschen Unternehmen der derzeit starke Euro. Laut Bock belastete die teure Gemeinschaftswährung das Betriebsergebnis mit rund 200 Millionen Euro. Insgesamt lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern im zweiten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Das waren fast 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Quartalsüberschuss legte um 12,3 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro zu.

Für das Gesamtjahr rechnet Bock wegen der negativen Währungseffekte mit einem leicht sinkenden Umsatz bei deutlich steigendem Gewinn vor Zinsen und Steuern. Konzernweit legte die Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent auf nun etwas über 112.000 Beschäftigte zu. In Ludwigshafen arbeiten für den Konzern 35.300 Personen. Diese Zahl wird laut Bock nur leicht zulegen. "Wir sind unverändert vorsichtig bei Einstellungen", sagte der Vorstandsvorsitzende.