Ludwigshafen. (dpa) Der Chemiekonzern BASF investiert weiter in Asien. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch den Bau einer Großanlage für die Herstellung von Chemie-Katalysatoren im chinesischen Caojing an. Die Produktion soll im vierten Quartal 2016 beginnen, die Höhe der Investition wollte der Konzern nicht mitteilen.

Die Katalysatoren kommen unter anderem bei der Herstellung von Fettalkoholen und Schwefelsäure zum Einsatz. BASF will der Mitteilung zufolge bis 2020 rund 75 Prozent der im Raum Asien-Pazifik verkauften Produkte in der Region produzieren.