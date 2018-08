Von Thomas Veigel

Mannheim. "Die Richtung stimmt, nun müssen Sie Gas geben!" Die Aufforderung des Aktionärssprechers Ulrich Hocker gilt der Dividende der BASF. Die ist um vier Prozent auf 2,60 Euro gestiegen und die nächste Erhöhung ist angekündigt. Ziel müsse es sein, der "größte Dividendenausschütter der Republik" zu werden. Siemens und die Telekom liegen derzeit noch vor dem Chemiekonzern.

Außer bei der Telekom, die ihre Dividende nicht erwirtschaftet, sind hohe Ausschüttungen die Folge hoher Gewinne. Und die kann die BASF vorzeigen. Fast fünf Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr, 5,31 Euro verdiente der Konzern pro Aktie.

Diese zeigte in den vergangenen Jahren ebenfalls eine positive Entwicklung. Im vergangenen Jahr stieg der Kurs um 32 Prozent, in diesem Jahr liegt sie im Moment leicht unter dem Kurs zu Jahresbeginn. In den vergangenen fünf Jahren lag die jährliche Steigerung bei Wiederanlage der Dividende bei knapp zwölf Prozent pro Jahr. Noch besser entwickelte sich die BASF-Aktie in den vergangenen zehn Jahren. Wer Ende 2002 für 1000 Euro BASF-Aktien gekauft und die Dividenden wieder angelegt hat, hat heute rund 5500 Euro im Depot. Das ist eine jährliche Steigerung um 19 Prozent.

Einen nicht unerheblichen Anteil an der Steigerung des Aktienkurses hatte der Aktienrückkauf von insgesamt 20 Prozent in den Jahren 1999 bis 2008. Fast zehn Milliarden Euro hat sich die BASF das kosten lassen. Im Moment, so Vorstandsvorsitzender Kurt Bock, denke man nicht an eine Wiederauflage des Rückkauf-Programms. Der Fokus liege derzeit eher auf Investitionen, Akquisitionen und Dividende. Chancen für Unternehmenskäufe werde man nutzen. Priorität liege aber eher auf dem Wachstum aus eigener Kraft. "Eine Mega-Akquisition kann ich derzeit nicht erkennen", sagte Kurt Bock. Die Aktionärssprecher fanden viele Worte des Lobes, Kritik äußerten sie fast ausschließlich zu eher allgemeinen Themen wie den Vorstandsbezügen. Ein Aktionär hatte ausgerechnet, dass die Vorstände bei einer angenommenen 60-Stunden-Woche auf Stundenlöhne zwischen 1000 und 2000 Euro kommen. Aufsichtsratsvorsitzender Eggert Voscherau verteidigte die Bezüge der BASF-Vorstände, die zwischen 2,7 und 5,3 Millionen Euro liegen, mit den Fähigkeiten der Manager und der Verantwortung, die sie haben. "Die BASF ist nicht irgendwie die Nummer 1 der weltweiten Chemie geworden." Im nächsten Jahr wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt, dann ist auch mit der Rückkehr von Jürgen Hambrecht zu rechnen, der bis Mai 2011 Vorstandschef war. Der hätte schon in diesem Jahr Aufsichtsrat werden können, nachdem er die gesetzlich vorgeschriebenen zwei Jahre "Abkühlungsperiode" hinter sich gebracht hat. "Ich bin jetzt bald zwei Jahre abgekühlt, dann macht es auch nichts aus, wenn ich drei Jahre abkühle", sagte Hambrecht kürzlich in einem Interview. Langweilig wird es ihm derweil sicherlich nicht, er hat einige Jobs in Aufsichtsräten und Kommissionen.

Die etwas flapsige Bemerkung eines Aktionärs, Hambrecht zum Aufsichtsratschef zu machen sei so, als würde man einen Rottweiler als Sicherheitschef einer Metzgerei einstellen, konterte Voscherau mit dem Hinweis, dass die Kontrolle auf fachlicher Augenhöhe mit dem Vorstand erfolgen müsse. Als Aufsichtsräte brauche man sturmerprobte Fachleute und Unternehmer mit internem BASF-Wissen und der richtigen Einstellung, persönlicher Unabhängigkeit und frei von Interessenkonflikten. Das hohe Niveau des aktuellen Aufsichtsrats werde nach der Neuwahl 2014 "mindestens gehalten".