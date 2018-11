Von Thomas Veigel

Ludwigshafen. Die BASF-Mitarbeiter, die am 6. April Geburtstag feiern, waren Ehrengäste bei der Jubiläumsfeier des Chemiekonzerns im konzerneigenen Feierabendhaus in Ludwigshafen. Keiner der Mitarbeiter ist allerdings annähernd so alt wie das Unternehmen, das am 6. April 1865 in Mannheim gegründet wurde. 150 Jahre sind eine lange Strecke vom 30-Mann-Farbenhersteller zum weltgrößten Chemiekonzern mit 113.000 Mitarbeitern in 80 Ländern.

Rund 1000 Gästen aus Wirtschaft und Politik präsentierte sich die BASF jung, weltoffen, innovativ. Die Feier war würdig, kurzweilig, multimedial - mit 15 Großbildschirmen und einem königlichen Philharmonieorchester. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Kurt Bock kamen sechs Mitarbeiter aus China, Russland, USA, Südafrika, Italien und Brasilien auf die Bühne, um die Gäste in ihren Landessprachen zu begrüßen. Fehlte eigentlich nur ein echter "Pälzer" Aniliner.

Über die Leinwände ließ die Regie einige historische Stationen Revue passieren, doch im Fokus standen eher Gegenwart und Zukunft der BASF. Fünf Wissenschaftler stellten aktuelle Innovations-Projekte vor: Verlustfreier Stromtransport durch Supraleiter, energie- und wassersparende Betonzusatzmittel, Batterie-Technologien für die Elektromobilität, Magnetokalorik als energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Kühlung und die Optimierung von Prozessen und Verfahren zur besseren Nutzung von Energie.

Dank, Lob und Stolz gehören zu jeder Festrede, doch gestern gab es auch kritische Anmerkungen. Kurt Bock monierte die in Deutschland beliebte romantisch-verklärte Sicht der Welt. Chemie sei kompliziert und nicht bei jedem löse der Anblick eines Steamcrackers Glücksgefühle aus. Sein Appell galt mit Blick auf die "hochgradig regulierte" Branche auch der Politik: "Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Kosten und Nutzen unserer Industrie rational bewertet werden." Energie, Wohnen und Ernährung seien drei Zukunftsthemen, mit denen sich die BASF im Jubiläumsjahr intensiv beschäftige: "Die Chemie ist die Schlüsselindustrie, um die Anforderungen der Zukunft zu meistern".

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte Bock zu, dass Deutschland mehr Aufgeschlossenheit für neue Technologien brauche. Das Land habe genügend kluge Köpfe, man müsse die jungen Leute zum Forschen in den Naturwissenschaften ermuntern. Die BASF stehe beispielhaft für innovative Produkte aus Deutschland. In der Geschichte der BASF spiegelten sich aber auch dunkle Momente deutscher Geschichte. Das Giftgas, das vor genau 100 Jahren im 1. Weltkrieg eingesetzt wurde, sei von der BASF geliefert worden. Das Giftgas Zyklon B, mit dem in den Konzentrationslagern im zweiten Weltkrieg Menschen ermordet wurden, wurde von einer Tochtergesellschaft der damaligen IG Farben geliefert.

Die Bundeskanzlerin betonte aber auch, dass die BASF zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" gehöre, die die Geschichte der NS-Zwangsarbeit, die es auch in Ludwigshafen gab, in der deutschen und europäischen Erinnerungskultur verankern will.

Die Feier endete mit der Uraufführung der "Symphony No. 8: Water Dances", die Michael Nyman eigens für das BASF-Jubiläum komponierte. Der englische Komponist hat sich hierfür von unternehmenstypischen Geräuschen inspirieren lassen, die BASF-Mitarbeiter weltweit aufgenommen hatten. Das Royal Philharmonic Orchestra zeigte unter der energischen Leitung von Josep Vicent eine tadellose Leistung. Zu Filmsequenzen, die Tänze, Spiele und das Meer zeigten, entwickelte sich aus wohlklingender, harmonischer Monotonie eine komplexe Filmmusik. Der erste Satz endete in einem monumentalen Finale furioso. Nach einem ruhigen zweiten Teil glänzte der dritte Satz mit eingängigen Riffs und einem abschließenden Weckruf der Fanfaren. Großartig.