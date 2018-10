Heilbronn. (x) Von der "grünen Wiese" ist nicht mehr viel zu sehen: Die Audi-AG stampft auf den Böllinger Höfen vor den Toren Heilbronns eine neue Produktionsstätte aus dem Boden. Die strategische Investition in den Industriepark Böllinger Höfe ist ein Baustein der Audi-Wachstumsstrategie 2020. Diese Investition soll die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Neckarsulmer Audi Standorts sicherstellen. Bereits von weitem sichtbar sind die neuen Hallen, die in Fertigbetonweise erstellt werden. Hier soll bereits im nächsten Jahr die R8 Produktion der Audi-Tochter Quattro GmbH starten. Hintergrund für die Auslagerung ist die Platznot am Stammwerk Neckarsulm. Das Werk misst rund eine Million Quadratmeter, von denen mehr als 90 Prozent bebaut sind. Es ist eingebettet zwischen dem Neckar auf der Westseite, der Bahnlinie auf der Ostseite, der Neckarsulmer Innenstadt und dem Unternehmen Kolbenschmidt Pierburg AG im Süden sowie dem Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall im Norden. Die Geländegröße bei den Böllinger Höfen beträgt rund 25 Hektar.