Heidelberg. (tv) Zum Sieg hat es nicht ganz gereicht, aber zwei Unternehmer aus der Region dürfen sich nun Finalisten im renommierten Wettbewerb "Entrepreneur des Jahres" von Ernst & Young nennen: Das ist zum einen Mustafa Baklan aus Mannheim. Sein Unternehmen BAK Kardesler ist mit einem Umsatz von mehr als 80 Millionen Euro und weltweit mehr als 2000 Mitarbeitern der größte türkische Lebensmittelhändler in Deutschland. Markenname für die Produkte aus dem Hause Baklan ist "Baktat", exportiert wird in 50 Länder. Entstanden ist das Unternehmen Mitte der 90er Jahre aus einem türkischen Lebensmittelgeschäft in Mannheim.

Zweiter Finalist aus der Region ist Stefan Dürr. Der aus Eberbach stammende Dürr ist in zwanzig Jahren vom Berater für Biolandwirte zum größten russischen Milchbauern aufgestiegen. Die deutsche Holding des Unternehmens, die Ekosem Agrar GmbH, hat ihren Sitz in Walldorf. In den vergangenen acht Jahren ist das Unternehmen, das in Russland über fast 190 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche verfügt, mit Investitionen von 230 Millionen Euro stark gewachsen. Knapp 3500 Mitarbeiter in sechs Betrieben erwirtschafteten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine Betriebsleistung von 75 Millionen Euro, das ist ein Plus von 42 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 54 Prozent auf knapp 14 Millionen Euro. 16 900 Kühe geben täglich 345 Tonnen Milch, damit ist Ekosem der größte Milchproduzent Europas.