Von Thomas Veigel

Mannheim. Beim Ausbau des deutschen Stromnetzes kann der Elektrokonzern ABB in den kommenden zehn Jahren mit Milliardenaufträgen rechnen. ABB ist Weltmarktführer in der Stromverteilung und hat die Hochspannungsgleichstrom-Übertragung (HGÜ) entwickelt. Die Netzbetreiber hatten am Mittwoch einen Netzentwicklungsplan vorgestellt, der vor allem den Strom aus den geplanten Windkraftwerken in der Nordsee in die Ballungsgebiete im Süden Deutschlands bringen soll. Dabei sollen rund 2100 Kilometer der neuen Stromtrassen mit der HGÜ-Technologie verwirklicht werden.

Aus Sicht von ABB sei der Netzausbau zu bewältigen, teilte Peter Terwiesch, Vorstandsvorsitzender der deutschen ABB in Mannheim, auf Anfrage mit. "Technologisch sind Firmen wie ABB in der Lage, die Herausforderungen zu meistern". Die Projekte und die Rahmenbedingungen müssten möglichst rasch fixiert werden, um die Investitionen in Planungs- und Fertigungskapazitäten abzusichern. "Angesichts der hohen Komplexität der Projekte und einer aufwändigen Ressourcenplanung ist ein ausreichend großes Zeitfenster für die Umsetzung erforderlich."

Nach Berechnungen von "Markt intern" kostet der geplante Ausbau des bundesdeutschen Stromnetzes bis zu 115 Milliarden Euro. Für den Neubau von rund 3800 Kilometern Stromtrassen kalkulieren die vier Netzbetreiber Kosten von 20 Milliarden Euro. Sollte allerdings in der jetzt gestarteten Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Netzentwicklungsplanes gefordert werden, die Stromleitungen unter die Erde zu verlegen, dürften diese Kosten auf 80 Milliarden Euro hochschnellen.

Hinzu kommt der etwa 20 Milliarden Euro teure Ausbau der lokalen Stromnetze, den sogenannten Verteilernetzen, die zumeist von Stadtwerken betrieben werden. Schließlich kalkulieren die Netzbetreiber mit 15 Milliarden Euro, um die weiteren geplanten Offshore-Windparks ans Netz zu bringen. Diese Kosten tragen Industrie und Verbraucher über die EEG-Umlage nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz/EEG.

ABB hat bereits mehr als die Hälfte der insgesamt über 150 HGÜ-Projekte weltweit realisiert. ABB hat in Deutschland die erste Netzanbindung für Offshore-Windparks in der Nordsee und zwei Übertragungsleitungen mit der HGÜ-Technologie gebaut, die das deutsche Stromnetz mit Dänemark und Schweden verbinden. Im Moment führt ABB außerdem zwei weitere Netzanbindungsprojekte für Offshore-Windparks aus.