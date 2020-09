Von Barbara Klauß

Leimen. HeidelbergCement stellt die Klinkerproduktion im traditionsreichen Zementwerk in Leimen ein und legt beide Ofenanlagen bis spätestens Anfang 2023 still. Das teilte der Baustoffkonzern am Dienstag mit. Das Werk soll demnach künftig als Mahlwerk betrieben werden. Rund ein Viertel der derzeit rund 120 Mitarbeiter soll im Mahlwerk weiter beschäftigt bleiben.

Rund 90 Stellen fallen der Mitteilung zufolge weg. Für den Stellenabbau sollen – wenn möglich – Ruhestandsregelungen oder konzerninterne Versetzungen genutzt werden. Für die übrigen betroffenen Mitarbeiter sollen gemeinsam mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.

HeidelbergCement begründet die Stilllegung des Zementwerks mit den Rohstoff-Vorräten im Steinbruch in Nußloch, die sich dem Ende zuneigten. Zudem sei die Ofenanlage in die Jahre gekommen. In der nächsten Zeit wären erhebliche Investitionen im zweistelligen Millionenbereich notwendig geworden, heißt es in der Mitteilung. "Vor dem Hintergrund des überschaubaren Rohstoffhorizonts im Steinbruch ist dies keine wirtschaftlich darstellbare Option."

Mögliche Nachfolgenutzungen für den Steinbruch in Nußloch würden derzeit geprüft, teilte der Konzern weiter mit. Die Materialseilbahn aber, die das Werk seit mehr als 100 Jahren mit dem Steinbruch verbindet, werde nicht mehr benötigt.