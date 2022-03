Von Barbara Klauß

Walldorf. Die SAP ist eine feste Größe in der Region Rhein-Neckar: Jeder und jedem hier dürfte sie ein Begriff sein. Die meisten dürften irgendwen kennen, der dort arbeitet. Doch was diejenigen den ganzen Tag so treiben – davon haben wohl die wenigsten eine richtige Vorstellung.

Klar ist meist, dass das Geschäft der SAP irgendetwas mit Software zu tun hat – also mit Programmen und Anwendungen, die einen Computer für den Nutzer funktionstüchtig machen.

Der Konzern selbst erklärt es auf seiner Website so: "SAP ist der weltweit führende Anbieter von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen und entwickelt Lösungen, die die effektive Datenverarbeitung und den Informationsfluss in Unternehmen erleichtern." Es geht also darum, Programme und Anwendungen zur Verfügung zu stellen, mit denen die Unternehmen ihre internen Geschäftsprozesse verbessern und steuern können. Unter Geschäftsprozessen versteht man die Summe der verschiedenen Tätigkeiten, die in einem Unternehmen ausgeführt werden, um ein betriebliches oder geschäftliches Ziel zu erreichen.

50 Jahre SAP: Die Firmengeschichte Redaktion: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wo kommt SAP-Software zum Einsatz?

SAP-Softwarelösungen werden von Unternehmen und Organisationen jeder Größe und aus allen Branchen genutzt. Die Software erfasst und verarbeitet Daten auf einer Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit. So können die Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette analysieren. Mit SAP-Lösungen lassen sich auch Prognosen erstellen, etwa wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird. Zudem unterstützen die Walldorfer Unternehmen bei der digitalen Transformation – also bei dem Wandel, der in den Betrieben dadurch ausgelöst wird, dass immer leistungsfähigere digitale Techniken und Technologien entwickelt werden.

Was ist das besondere an der SAP-Software?

Bei herkömmlichen Geschäftsmodellen erfolgt die Datenhaltung häufig dezentral. Die jeweiligen operativen Daten jedes Geschäftsbereichs werden dabei in einer separaten Datenbank gespeichert. Dadurch wird es für die Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen schwierig, auf die Informationen der jeweils anderen Abteilungen zuzugreifen. Außerdem erhöhen doppelt angelegte und gespeicherte Daten über mehrere Abteilungen hinweg die IT-Speicherkosten und das Risiko von Datenfehlern.

SAP-Software bietet ein zentrales Datenmanagement, das unternehmensweit eine einheitliche Sicht auf alle Daten ermöglicht. So können Unternehmen komplexe Geschäftsprozesse effizienter verwalten, weil die Mitarbeiter in den Fachabteilungen einen einfachen Zugriff auf Echtzeit-Einblicke im gesamten Unternehmen erhalten. Auf diese Weise können sie Workflows (Arbeitsabläufe) beschleunigen, ihre betriebliche Effizienz steigern, die Produktivität erhöhen – und letztlich ihre Gewinne steigern.

SAP war eines der ersten Unternehmen, das Standardlösungen für Unternehmenssoftware entwickelt hat und auch heute bietet der Konzern noch sogenannte ERP-Lösungen an, die als branchenführend bezeichnet werden.

Zunächst etablierten die Walldorfer mit der Einführung von SAP R/2 und SAP R/3 einen weltweiten Standard für ERP-Software. Mit SAP S/4HANA folgte dann die nächste Generation der SAP-ERP-Software. Die Plattform ermöglicht es ERP-Anwendern, riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten zu können. Zudem lassen sich neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen einbinden.

Was ist ERP-Software überhaupt?

ERP steht für "Enterprise Resource Planning". Damit wird die unternehmerische Aufgabe bezeichnet, Personal und Ressourcen wie Kapital, Betriebsmittel, Material und Informations- und Kommunikationstechnik rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen, zu steuern und zu verwalten. ERP-Software umfasst Programme für alle Kerngeschäftsbereiche wie Beschaffung, Produktion, Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Finanzwesen und Personalwesen.

Was ist eine Cloud?

Die SAP-Lösungen können vor Ort am Standort des Anwenders in dessen Rechenzentrum installiert werden – oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Der Begriff – das englische Wort für Wolke – steht als Kurzform für Cloud Computing. Eine Cloud besteht aus räumlich entfernt stationierten Servern, auf die über eine gesicherte und geschützte Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus jederzeit zugegriffen werden kann. Im Fall von SAP heißt das: die Kunden kaufen die Software nicht, um sie in ihren Rechenzentren zu installieren, sondern sie nutzen sie in einer Art Abo-Modell in der Cloud. SAP will dieses Geschäft weiter ausbauen und auf lange Sicht zur reinen Cloud-Company werden.

Wofür steht "SAP"?

Der Name ist eine Kurzform des ursprünglichen deutschen Namens "Systemanalyse Programmentwicklung". Heute lautet der rechtliche Unternehmensname SAP SE. SE steht für Societas Europaea und bezeichnet eine Aktiengesellschaft nach EU-Recht.

Wie spricht man SAP aus?

Da es sich um eine Abkürzung handelt, werden die Buchstaben einzeln ausgesprochen (S-A-P) und nicht als ein Wort ("Sap").