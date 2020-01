Von Barbara Klauß

Gut 1,6 Kilometer lang zieht sich die so genannte "Gelatine-Meile" das Tal hinauf Richtung Beerfelden im Odenwald. In dieser lang gezogenen Fabrik stellt die Eberbacher Firma Gelita Gelatine her.

In einer riesigen Halle stehen große silberne Behälter, verbunden durch unzählige Rohre. Sehen kann man hier nichts als Edelstahl. Alles geschehe in einem geschlossenen Kreislauf, erklärt Marketingleiter Michael Teppner laut, um das Brummen zu übertönen. Das Grundprinzip hier in der Gelatine-Produktion ist dasselbe wie vor 140 Jahren, sagt er. Auch wenn sich die Technologie natürlich entwickelt habe.

Was aber geschieht im Inneren der Behälter und Rohre? Schweineschwarten oder Rinderhäuten werden, in kleine Würfel geschnitten, in warmes Wasser gegeben und das Gemisch mehrfach auf verschiedene Temperaturen erwärmt. So löst sich das Kollagen, also das Eiweiß, im Wasser auf. Es entsteht eine trübe Kollagenlösung, die mehrfach gereinigt und gefiltert wird. "Mit enormem Druck wird sie durch unvorstellbar feine Filter gepresst", erklärt Teppner. Rund 3000 Meter sei die gesamte Filterstrecke lang.

Schließlich wird die Lösung in riesigen Tanks so lange erwärmt, bis das Wasser verdampft ist. So bleiben von rund zwei Litern Kollagenlösung etwa 200 Milliliter honigartiges Konzentrat übrig, das noch einmal kurz erhitzt wird, um es zu sterilisieren.

Die Substanz wird heruntergekühlt und durch eine Lochscheibe gepresst – zu so genannten Gelatinenudeln, die tatsächlich an Spätzle erinnern. Nur dass sie weicher sind, fast durchsichtig, ein wenig glibberig – und geschmacklos.

Diese Nudeln landen auf einem Transportband. In einem rund 30 Meter langen "Bandtrockner" wird den Nudeln mit warmer steriler Luft, die auch die Halle spürbar erwärmt, sehr langsam das restliche Wasser entzogen, bis am Ende ein knochenhartes Brett herauskommt. Das wird zerbrochen und zu Pulver gemahlen.

Bis aus dem Rohstoff Pulver geworden ist, vergehen im Fall der Schwarte drei Tage. Werden Rinderhäute verarbeitet, dauert es sogar noch länger, wie Teppner erklärt. "Wir müssen da sehr vorsichtig vorgehen", sagt er.

Auch Gelatine-Blätter, die Verbraucher aus der eigenen Küche kennen, produziert Gelita hier in Eberbach. Dafür wird das Pulver wieder honigartig in Wasser aufgelöst und die Masse auf ein Netz verteilt, auf dem sie durch einen rund 150 Meter langen Trockner läuft. Am anderen Ende werden die Streifen in Blätter geschnitten und verpackt.

Sowohl das Pulver als auch die Blätter gehen von hier aus, ebenso wie die Produkte aus allen deutschen Fabriken, ins zentrale Versandlager nach Sinsheim und werden von dort aus in die ganze Welt geliefert.

480.000 Tonnen umfasst der Weltmarkt für Gelatine und Kollagen Teppners Angaben zufolge. 8000 Tonnen produziert Gelita hier in Eberbach pro Jahr. Rund 100.000 Tonnen sind es in den 20 Gelita-Fabriken weltweit insgesamt.

Das Werk in Eberbach, in dem rund 280 Mitarbeiter beschäftigt sind, läuft 24 Stunden am Tag, 330 Tage im Jahr. "Wir können keine Pause machen", erklärt Teppner. "Sonst geliert das Material in den Leitungen."