"Hello Formel E" - Mercedes und Porsche haben bereits eigene Rennteams in der noch jungen elektrischen Rennserie angekündigt. Foto: ABB

Von Daniel Bernock

Walldorf. Auch wenn die Rennen in der Formel E noch nicht so flott sind wie in der Formel 1, hängt die noch recht junge Rennserie die Konkurrenz gerade ab. Immer mehr neue Sponsoren vereinbaren Partnerschaften, große Namen wie Mercedes und Porsche kündigen ihren Einstieg in die Formel E an, traditionelle Rennställe wie Jaguar, McLaren und Audi sind bereits am Start. Die Rennserie zeigt: Elektromobilität ist im Trend.

"Goodbye DTM, hello Formel E", so kündigte Daimler jüngst seinen Abschied aus der traditionsreichen Tourenwagenmeisterschaft und den Einstieg in die Formel E an. Ein Partner des Daimler-Teams, das unter dem Namen der Mercedes Elektromarke EQ antritt, wird der Walldorfer Software-Konzern SAP. Das Mercedes Team wird ab der sechsten Saison (2019/2020) an den Start gehen. Bereits heute ist der Energie- und Automatisierungskonzern ABB als Hauptsponsor der Serie aktiv.

Warum fließt so viel Geld und Engagement gerade in die Formel E? "Wir sind die wichtigste Rennserie in Sachen Relevanz für die Straße", hieß es unter vorgehaltener Hand im Fahrerlager auf dem Tempelhofer Feld, wo das neunte Rennen der aktuell vierten Saison stattfand. Da keiner der großen Autobauer den Trend zur Elektromobilität verschlafen wolle und noch kein Hersteller eine echte Technologieführerschaft habe, sei die Serie für die Autobauer sogar wichtiger als die Formel 1.

Derzeit orientieren sich die Rennwagen optisch an denen der Formel 1. Das soll sich ändern. Ab der nächsten Saison, die im Dezember in Saudi-Arabien startet, will die Formel E auch optisch eigenständiger rüberkommen. Den neuen Boliden der kommenden Saison stellte in Berlin niemand geringeres als Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg vor. In der Pitlane zeigten sich viele der Zuschauer - die Formel E ist im Gegensatz zur Formel 1 offener, was Zuschauer in der Boxengasse angeht - angetan von dem neuen Design. Schnell sprachen viele von einer Ähnlichkeit zum Batmobil aus Hollywood, dem Dienstwagen des Action-Helden Batman.

Auch technisch werden die Rennwagen nächstes Jahr eine neue Epoche einläuten. Sie werden nicht nur schneller, von einer Maximalgeschwindigkeit von derzeit 220 Kilometer pro Stunde geht es hoch auf 280 Kilometer pro Stunde, auch die Reichweite soll dank leistungsfähigerer Batterien deutlich steigen. Mit der neuen Reichweite können die Teams dann das gesamte Rennen durchfahren. Bisher müssen die Fahrer gegen Mitte des Rennens in die Boxengasse fahren und unter großer Eile in ein bereitstehendes, identisches Zweitauto umsteigen. Gerade für das in der E-Mobilität kritische Thema Reichweite ist dieses Bild nicht optimal.

Dass in der Formel E die Innovationsgeschwindigkeit höher ist als bei anderen Rennserien, zeigt sich auch an den Autos, die sich schnell verändern. Während in der ersten Saison die Wagen noch überwiegend gleich aussahen und technisch nahezu identisch waren, tüfteln heute die Rennteams an den schnellsten Lösungen. Mittlerweile hat es sich durchgesetzt, dass die meisten Boliden mit nur einem Gang fahren, die Antriebsstränge werden von den Teams ständig weiterentwickelt - und damit die Art und Weise, wie die Energie aus den Batterien auf die Straße übertragen wird.

Und auch bei der Ladetechnik geht es voran. Seit ABB bei der Formel E dabei ist, hat das Unternehmen nur durch den intelligenten Einsatz von Software die Leistung der Batterien um 25 Prozent erhöht, sagte Hans-Georg Krabbe, Deutschland-Chef der ABB am Rande des Rennens in Berlin. "Wir lernen hier sehr viel, das später auf der Straße zum Einsatz kommen kann", so Krabbe.

Und da ein Elektroauto immer nur so "grün" ist wie der Strommix, der in die Batterien fließt, hat die Formel E eine Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Aquafuel Reasearch etabliert. Am Rand der Rennstrecken stehen große Stromaggregate - darin verbrennt jedoch kein Diesel, sondern Glycerin, das schadstofffrei Energie für die Rennwagen erzeugt.