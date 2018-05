Zürich. (dbe) Eines der Hauptargumente gegen Elektroautos ist für viele der höhere Preis im Vergleich zu Modellen mit Verbrennungsmotor. Frank Mühlon, der sich bei ABB mit Elektroautos und deren Ladung beschäftigt, ist bei diesem Thema optimistisch: Die Batteriekosten würden derzeit stark sinken. Erste Studien sagten bereits voraus, dass schon 2020 der "Breakeven" erreicht sein könnte, E-Autos dann also nicht mehr teurer seien als die Modelle mit Verbrennungsmotor.

Mühlon, der seinen Arbeitsplatz in Heidelberg hat, will Autofahrern zudem die Sorgen nehmen, dass sie mit einem Elektroauto nicht bis an ihr Ziel kommen. Die Reichweite der E-Autos reiche schon heute für die meisten Fahrten aus.

Und mit der neuesten Ladetechnik sei es schon bald möglich, in nur acht Minuten genug Energie für eine Reichweite von 200 Kilometer aufzuladen. Dazu müsse allerdings das Stromnetz in Deutschland ausgebaut werden, so Mühlon. Nur so könnten die Leistungsspitzen abgefangen werden.

Auch die Elektrifizierung von Bussen beschäftigt ABB. Einen ungewollten Härtetest gab es in Davos. Zum Weltwirtschaftsforum hatte der Konzern einen elektrischen Bus bereitgestellt, der über eine sogenannte "Flash"-Ladung an sechs Haltestellen in der Stadt geladen wird, während die Passagiere einsteigen.

Nicht geplant war, dass es über Nacht meterhoch Neuschnee und Minusgrade gab - dennoch funktionierte das Schnellladen an den Stationen einwandfrei, erzählt Valentin Holz, bei ABB Spezialist für E-Busse.

In Zusammenarbeit mit Busherstellern berät der Konzern Städte und Kommunen, welche Buslinien elektrifiziert werden können - und welche Lademöglichkeit dabei die beste ist. Neben dem Schnellladesystem an Haltestellen sei auch das Laden in den Depots beliebt.

Aktuell liege die Reichweite für einen elektrischen Bus je nach Anforderung und Strecke in etwa bei 200 Kilometern. Elektrische Busse sind laut Vogel nicht nur für die Umweltbilanz gut. "Die Betriebskosten sind geringer als bei einem Diesel", sagt Vogel.

Allerdings seien die Anschaffungskosten derzeit noch deutlich höher. Das könne sich jedoch in Zukunft ändern, wenn die Preise wegen der höheren Stückzahl und den geringeren Kosten für die Batterien fallen.