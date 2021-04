Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Manche sagen, die Biotechnologie sei 5000 Jahre alt. Bereits in historischen Zeiten wurden Brot, Käse, Wein, Bier, Joghurt und Essig mithilfe von Hefen und Bakterien hergestellt. Allerdings oft unbewusst und nicht gezielt. Diese zeitliche Phase wird als Prä-Pasteur Ära bezeichnet. Ab 1940 beginnt die Ära der Antibiotika-Medikamente, die aus Bakterien gewonnen werden wie Penicilin. Schließlich gibt es Definitionen, die den Beginn der Biotechnologie als Verfahrensweise oder gar als Wissenschaft in die 1970er Jahre verlegen.

Am 7. April 1976 gründen der Biochemiker Herbert W. Boyer und der Investor Robert A. Swanson in San Francisco die Firma Genentech. 1977 beginnt Genentech mit der biotechnologischen Produktion von menschlichem Somatostatin, ein Wachstumshormon. Zum Einsatz kommen gentechnisch veränderte Bakterien der Gattung Escherichia coli.

Forscher um Ian Wilmut vom schottischen Roslin-Institut erzeugen 1996 mit dem Schaf Dolly das erste geklonte Säugetier. Dazu wurde das Erbgut einer ausdifferenzierten Euterzelle in entkernte Eizellen bugsiert. Der somatische Kerntransfer zum Klonen von Säugetieren gelang in der Folge auch bei Rindern und anderen Nutztieren.

Der Anfang der Biotechnologie in Heidelberg liegt im Jahr 1996 als die Region Rhein-Neckar unter tatkräftiger Mithilfe des unvergessenen Hans-Joachim Bremme, zur Bio-Region wurde. Am 17. April 1997 erschien dann in der RNZ der erste Bericht über eine Firma mit Namen Lion.

Ein damals noch völlig unbekannter Friedrich von Bohlen saß im Neuenheimer Technologiepark I in einem winzigen Büro an einem gebrauchten Schreibtisch mit Computer und versuchte gemeinsam mit seinen drei Mitgründern dem RNZ-Reporter zu erklären, was Biotechnologie als Zukunftstechnologie auszeichnete. Medikamente wollte man finden, ganz exakt auf die Krankheit und gar das Individuum zugeschnitten. "Schneller und genauer" als die Konkurrenz wollte man sein. Mit 15 Mitarbeitern wollte man loslegen und forschen. Fünf Millionen D-Mark Anfangsinvestitionen brauche man. Aber da gab es ja den Bio-Regio-Fördertopf. Alles das ist längst Geschichte.

Was war das für eine Aufregung im Jahr 2000, als Lion Bioscience den Börsengang wagte. Heidelberg als Biotechnologiestandort war in aller Munde. Aufbruchstimmung herrschte. "Wir wollen die SAP der Biotechnologie werden", hatte von Bohlen selbstbewusst formuliert. "Vielleicht sind wir das auch schon", schob er nach.

Das war der Humus, auf dem die Biotech-Blase Lion Bioscience gedeihen konnte. Schon der Name erregte Aufmerksamkeit: Lion, der Löwe. In den USA gab es eine Konkurrenzfirma, die nannte sich Tigr. Die wollte der Löwe fressen. Kurzum, man wollte den Amerikanern auf dem Feld der Biotechnologie zeigen, was eine Harke ist.

Wie es weiter ging, ist bekannt. Lion ging unter und Dietmar Hopp als Risikokapitalgeber erschien auf der Bildfläche. Bis heute spielt er in der Heidelberger und regionalen Biotech-Szene eine gewichtige Rolle mit seiner "Dievini Biotech Holding GmbH" als Überbau über seine Biotech-Firmen. Von Bohlen ist heute unter anderem Geschäftsführer und Mitbegründer der "Dievini Hopp Biotech Holding".