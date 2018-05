Das "Kingdom of Utopia" und die "Heidelbank" gibt es nur in der Phantasiewelt von Heidelberger Druck. Die Karten dienen als Experimentierfeld für neue Sicherheitsmerkmale. Foto: kp

Von Klaus Pfenning

Heidelberg. Produkte, die auf Maschinen von Heidelberger Druck hergestellt wurden, findet man fast überall. An der Wand als hochwertiger Kalender. Im Bücherschrank als Bildband. Im Büro als Katalog. Oder in der Küche als Verpackung von Lebensmitteln aller Art. Aber im Geldbeutel? Wo doch auf Heidelberg-Maschinen so gut wie keine Geldscheine gedruckt werden?

Genüsslich nimmt sich Joachim Hüber mein Portemonnaie vor, zieht erst den Personalausweis, dann den Führerschein, die Kreditkarte, diverse Kundenkarten und schließlich auch noch den Presseausweis heraus. "Da steckt vermutlich überall Technologie von Heidelberg drin", sagt Hüber und schmunzelt. "Produkt Manager Spezialanwendungen Sicherheitsdruck" steht auf der Visitenkarte des 52-Jährigen, der seit fast drei Dekaden für Heidelberg arbeitet.

Was selbst vielen Druckereien und erst recht einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist: der weltweit größte Druckmaschinenhersteller ist auch eine der ersten Adressen beim Thema Sicherheitsdruck. Beim Security Printing Day der Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch-Walldorf nahmen kürzlich rund 120 Kunden des Unternehmens aus der ganzen Welt sowie Vertreter von Behörden wie dem Bundeskriminalamt teil.

Gefälschte Dokumente gibt es, seit es Dokumente gibt. Also schon seit ein paar tausend Jahren. Überraschen darf dies nicht. Schließlich zeugt ein Dokument davon, wer ich bin, was ich habe, was ich kann und was ich darf. Zum Beispiel Autofahren. Auf der Hitliste gefälschter Dokumente steht denn auch der Führerschein an oberster Stelle. Eine der größten Herausforderungen für deutsche Behörden ist es, Fälschungen ausländischer Dokumente zu erkennen. Fälschungen fliegen besonders bei der Einreise am Flughafen auf, wo modernste Techniken zur Dokumentenkontrolle verlässliche Hinweise geben. Allein am Flughafen in München werden durchschnittliche zwei gefälschte Ausweise pro Tag entdeckt. Vier so genannte "Urkundenprüfer" nehmen am zweitgrößten Airport der Republik im Verdachtsfall Dokumente nicht nur unter die buchstäbliche Lupe. Hochspezielle Geräte machen mit unterschiedlichen Lichtquellen oder Infrarotstrahlen auch solche Sicherheitsmerkmale erkennbar, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Darüber hinaus verfügen die Grenzbehörden über eine Datenbank, aus der sie die Sicherheitsmerkmale von Dokumenten aus nahezu 200 Ländern herauslesen können. Gefälscht werden heutzutage nahezu alle Merkmale, wenn auch oft nur recht plump. Hinter den Fälschungen steht in den meisten Fällen organisierte Kriminalität. Selbst im Internet und auf Youtube finden sich heute "Fälscheranleitungen für Anfänger". Fälschungen sind aber kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Gerade im Zeitalter von Internet und dadurch dem leichteren Zugang zu Technologien wächst das Risiko von Fälschungen aller Art. Vor allem Behörden legen daher größten Wert auf höchste Sicherheitsstandards für die eindeutige Identifizierung von Dokumenteninhabern. Führerscheine beispielsweise waren früher einmal große, graue Lappen, hergestellt aus Hadern und Lumpen, beschriftet von einer Schreibmaschine. Heute sind es hochkomplex aufgebaute High-Tech-Karten im Scheckkartenformat 86 mal 54 Millimeter, ausgestattet mit zahlreichen, höchst unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen. Feinste miteinander verschlungene Linien, kleinste Schriften oder spezielle Farben sind nur einige davon.

Non-konform statt Norm

Hinzu kommen spezielle Techniken etwa für die Herstellung des Kunststoffs, für das Aufbringen von Hologrammen, für Prägungen oder für das Laminieren. Personalausweise oder Führerscheine bestehen aus bis zu acht miteinander verpressten Schichten, deren Aufbau von einem Laien nicht erkennbar ist.

Heidelberg kann diese sehr unterschiedlichen Anforderungen nicht alleine erfüllen. Stattdessen arbeitet das Unternehmen im Bereich Sicherheitsdruck eng mit hochspezialisierten, untereinander vernetzten Partnerfirmen zusammen. Wie die Sicherheitsmerkmale letztlich aussehen, ist immer individuell und streng vertraulich. "Das Wissen um die verwendeten Technologien ist schließlich einer der Schlüssel zur Erstellung von ID-Dokumenten", betont Hüber. Darüber Stillschweigen zu bewahren, ist eine elementare Voraussetzung in diesem Geschäft.

Qualitätsmonster aus Heidelberg. "It's a monster, it's a Heidelberg!" Diesen legendären Satz sprach 2003 ein Druckerei-Inhaber in Steven Spielbergs Filmklassiker "Catch me if you can". Die Filmbiografie basiert auf Begebenheiten im Leben des Frank Abagnale und einem Roman von Stan Redding. Hauptdarsteller Leonardo di Caprio spielt darin einen Hochstapler, der sich unter anderem mit gefälschten Schecks durchs Leben schlägt. Als das FBI nachforscht, ob eines dieser Papiere echt ist oder nicht, erstarrt der Drucker fast vor Ehrfurcht. Der Scheck ist gefälscht, aber in einer derart guten Qualität, dass er nur auf einer absoluten Top-Maschine produziert sein konnte. Und für dieses "Monster" kommt für ihn einzig und allein eine Heidelberg in Frage. Product Placement im Auftrag des Unternehmens war dies allerdings nicht, der Drehbuchautor hatte es einfach so gewollt. Auch wenn das Unternehmen sicherlich nicht unbedingt stolz auf eine Art "Beihilfe zur Fälschung" ist - die unmissverständliche Aussage zur Qualität der Heidelberg-Maschinen war in der Folge gerade auf dem amerikanischen Markt Gold wert.

"Die Herausforderung für uns ist es, eine Druckmaschine aus dem Seriengeschäft in eine Maschine zu verwandeln, die nicht der Norm entspricht", beschreibt es Joachim Hüber. "Das ist, als ob Sie ein ganz normales Auto in einen Geländewagen oder in ein Rennauto verwandeln wollten." Maschinen für den Sicherheitsdruck seien "Unikate, die ganz nach den individuellen Anforderungen des Kunden gefertigt werden." Etwa für den so genannten Irisdruck, bei dem in einem einzigen Farbwerk mehrere Farben verarbeitet und miteinander vermischt werden. Das geschulte Auge erkennt solche Mischungen, die nicht in einer konventionellen Maschine gedruckt werden können.

Andere Farben sind für das bloße Auge überhaupt nicht erkennbar, sondern erst bei bestimmten Lichtverhältnissen. Da diese Farben im Handel nicht erhältlich sind, bieten auch sie einen Schutz vor Fälschungen. Kunden von Heidelberg in diesem speziellen Segment sind Staatsdruckereien aus der ganzen Welt, darunter die Bundesdruckerei in Berlin. Dazu private Sicherheitsdrucker wie Giesecke & Devrient in München, die im Auftrag von Notenbanken und Behörden Geldscheine, Ausweise oder andere Dokumente produzieren. "Banknoten werden auf unseren Maschinen eher selten hergestellt", so Joachim Hüber, "diesen Markt gehen wir nicht aktiv an."

Unangefochtene Nummer 1 in Sachen Geldscheine ist die Nummer 2 auf dem Druckmaschinenmarkt, Koenig & Bauer (KBA) in Würzburg. Heidelberg druckt die Sicherheitsfeatures auf modifizierten Offsetmaschinen, die durch den Digitaldruck ergänzt werden. Mit Offset sieht jeder Druck genau gleich aus, mit dem Digitaldruck wiederum lässt sich jedes Produkt höchst individuell herstellen. Beide Technologien ergänzen sich also auch hier perfekt und schaffen Raum für neue Ideen und Merkmale.

Für Heidelberg ist der Sicherheitsdruck nur ein kleines, wenn auch durchaus lukratives Nischengeschäft. Pro Jahr verlassen etwa zehn bis 20 spezielle Maschinen die Werkhallen in Wiesloch-Walldorf.

"Egal welche Maschine: unsere Kunden legen in jedem Fall größten Wert auf höchste Konstanz bei der Druckqualität", betont Hüber. Kein Wunder, Polizei- und Grenzbeamte müssen sich schließlich an immer gleichbleibenden Sicherheitsmerkmalen verlässlich orientieren können.

Lukratives Nischengeschäft

Hierzu sind Vertreter von Polizei, Zoll, dem Bundeskriminalamt oder den Landeskriminalämtern regelmäßig zu Gast bei Heidelberg. "Wenn Beamte Fälschungen erkennen wollen, dann müssen sie wissen, was technisch heute möglich ist und was nicht", erklärt der Heidelberger Experte für Sicherheitsdruck.

Allerdings werden nicht nur die Druckmaschinenbauer und die Beamten immer besser und schlauer. Sondern auch die Fälscher. "Daher müssen wir und unsere Partner mit unseren Technologien und Lösungen der anderen Seite immer einen Schritt voraus sein", stellt Sicherheitsexperte Joachim Hüber abschließend fest.