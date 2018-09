Von Klaus Pfenning

E-Books und Tablet-PCs, Facebook und Twitter, sinkende Auflagenzahlen bei Tageszeitungen, Magazinen und Büchern - mehr als 500 Jahre nach Gutenberg scheint die Printmedienindustrie gegen die Übermacht von Bits und Bytes auf verlorenem Boden zu stehen. Tut sie aber nicht, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt. Im Gegenteil: die digitale Revolution bietet dem Medium Print auch gute Chancen. Beide Bereiche werden in Zukunft immer weiter verschmelzen und so der Printmedienindustrie neue Perspektiven eröffnen.

Der Sachverhalt mag im ersten Moment überraschen: trotz des unaufhaltsamen Vormarschs digitaler Medien nimmt das weltweite Druckvolumen immer weiter zu. Mit anderen Worten: es wird heute mehr gedruckt als je zuvor. Von dieser positiven Entwicklung profitieren jedoch nicht alle Bereiche und alle Regionen in gleichem Maße.

In den westlichen Industrieländern stagniert der Druckmarkt größtenteils auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite verzeichnen große Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien enorme Wachstumsraten. Ähnlich unterschiedlich wie in den Regionen verläuft auch die Entwicklung in den einzelnen Segmenten. Während der klassische Werbedruck gegenüber den elektronischen Medien auch weiterhin Budget- und Marktanteile verlieren dürfte, wächst der Verpackungsdruck deutlich. In den beiden kommenden Jahren, so die Prognosen, soll er um rund 17 Prozent zulegen.

Twitter, Facebook und Google+ eröffnen völlig neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten, bei denen Print bisher nur eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Genau dies wird sich aber in Zukunft ändern. Bereits jetzt realisieren immer mehr Verlags- und Medienhäuser, Werbeagenturen und Designer sehr erfolgreiche Print-to-Web-Produkte. Dies ist möglich, weil inzwischen Brückentechnologien existieren, mit denen sich die Vorteile von Print mit denen aktueller Smartphones und von Social Media nahtlos miteinander verbinden lassen. Die Branche steht hier am Anfang eines umfassenden und spannenden Integrationsprozesses, der viele neue Chancen und Perspektiven eröffnet.

Unternehmen oder Werbeagenturen können beispielsweise Mailings, Werbeanzeigen oder Plakate durch QR-Codes oder andere Bilderkennungssysteme einen interaktiven Mehrwert geben und sie für mehrstufige crossmediale Service- und Produktkampagnen einsetzen. Auch im Verpackungsbereich werden immer mehr QR- oder Smart Tags eingesetzt, die Verbrauchern zusätzliche Produktinformationen liefern. Ein riesiger Markt sind auch gedruckte Sicherheitsmerkmale, die die um sich greifende Markenpiraterie zu bekämpfen hilft.

Auch auf anderen Gebieten wird man Drucktechnologien finden, an denen man sie nie vermuten würde. In der Elektronik zum Beispiel, beim so genannten Functional Printing. Dabei handelt es sich um den Druck extrem dünner Elektronikbauteile, etwa von Platinen, Solarzellen oder RFID-Etiketten. Möglich wird dies mithilfe von speziellen Druckverfahren, bei denen statt Farben oder Lacke spezielle Polymer-Kunststoffe verarbeitet werden. Entsprechende Maschinen sind als Prototypen bereits im Einsatz, die Fortschritte erscheinen sehr vielversprechend.

Dass die Bedeutung des Digitaldrucks weiter zunehmen wird, weiß in der Branche jeder. Das gilt nicht nur für Kleinstauflagen, sondern in wachsendem Maße auch für den Druck von Werbeprodukten, Büchern und Etiketten. Einer der Megatrends, wie er auch auf der Drupa erkennbar war, ist die Kombination von Digital- und Offsetdruck. Beide Technologien ergänzen sich hervorragend und bringen für alle Beteiligten Vorteile - etwa eine personalisierte Kundenansprache im Digitaldruck und einer Qualität, wie sie bisher nur der Offsetdruck ermöglichte. Auf der anderen Seite ist der Offsetdruck heute schon in so kleinen Auflagenhöhen wirtschaftlich, wie man es in der Vergangenheit nur aus dem Digitaldruck kannte.

Weitere Megatrends in der Branche sind die Themen Automatisierung, Veredelung und Ökologie. Nach wie vor sehen sich Druckereien mit steigendem Preisdruck und sinkenden Margen konfrontiert. Mit durchgehend standardisierten und automatisierten Workflows lassen sich jedoch Wettbewerbsvorteile erzielen, die sich positiv auf Qualität, Gewinnmarge und Neugeschäft auswirken. Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch das Thema Veredelung, mit dem sich Druckereien klar vom Wettbewerb differenzieren können. Darüber hinaus ist auch in Druckindustrie eine sehr klare Tendenz hin zu einer umweltfreundlichen Produktion festzustellen. "Green Printing" ist in aller Munde, nicht nur in Deutschland. Ansatzmöglichkeiten gib es dabei entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Printprodukts, vom Einsatz energieeffizienter Maschinen über die drastische Reduzierung der Makulatur bis zum Einsatz umweltfreundlicher Verbrauchsmaterialien.