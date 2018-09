Von Klaus Pfenning

Vor fast zehn Jahren hatte sich die Heidelberger Druckmaschinen AG aus dem Digitalgeschäft verabschiedet. Die anfänglichen Marktprognosen waren bei weitem nicht eingetroffen, das Geschäft entwickelte sich nur zögerlich. Angesichts dessen war der Verkauf zu diesem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung.

Nun gibt es für den Digitaldruck quasi eine zweite Chance, das so genannte Short Run Printing. Die gedruckten Auflagen werden kleiner, Printprodukte zunehmend individualisiert und personalisiert - Paradedisziplinen nicht für den Offset-, sondern für den Digitaldruck. Seit einem Jahr nun vollziehen die Heidelberger eine digitale Kehrtwende. Nicht mit der Entwicklung eigener Technologien und Maschinen, sondern zunächst mit Übernahmen und Kooperationen.

Jüngster Coup ist eine - allerdings nicht exklusive - Zusammenarbeit mit der israelischen Landa Corporation auf dem Gebiet des Nanografie-Drucks. Der Name Landa hat Klang in der Digitaldruck-Welt. Firmenchef Benny Landa hatte vor 35 Jahren mit der Firma Indigo einen der Pioniere in Sachen Digitaldruck gegründet und 2002 für viel Geld an Hewlett Packard verkauft. Landa, heute jenseits der 60, arbeitete jedoch unermüdlich an der Weiterentwicklung der digitalen (R-)Evolution in Sachen Druck.

"Unsere Kunden haben uns gegenüber eine klare Erwartung formuliert", erklärt Christian Compera, bei Heidelberg Leiter des Geschäftsbereichs Digital Print Solutions: "Sie wollen mehr digitale Lösungen." Wenn man sehr viele Jobs mit kleinsten Auflagen wirtschaftlich und in ausreichender Qualität herstellen wolle, dann spiele das Thema Digitaldruck eine wichtige Rolle, so Compera bei der Bekanntgabe der Kooperation mit Landa anlässlich der Drupa in Düsseldorf. Die Nanotechnologie, die unterschiedlichste Druckanwendungen im Blick hat, biete interessante Potenziale. Mit Offset aufgetragene Farben sind etwa 0,001 Millimeter oder 1000 Nanometer dick. Im heute üblichen Digitaldruck mit Trockentoner sind die Farbschichten etwa 10 bis 15 mal so dick. Landa dagegen hat es geschafft, mit den von ihm entwickelten Nanofarben auf extrem dünne 500 Nanometer oder 0,0005 Millimeter zu kommen - ein klarer Material- und Kostenvorteil gegenüber klassischen Digitaldrucksystemen.

Einbußen bei der Druckqualität soll es laut Landa keine geben, im Gegenteil. Nanofarbpartikel zeichnen sich dadurch aus, dass sie für ihr extrem kleines Volumen von nur einigen Dutzend Nanometern eine relativ große Oberfläche aufweisen. Physikalisch betrachtet bewirkt dies eine hohe Lichtabsorption und ermöglicht so eine sehr hohe Bildqualität mit äußerst scharfen Punkten und hohen Glanzwerten.

Im Gegensatz zu der Kooperation mit Ricoh wird Heidelberg keine Landa-Maschinen vertreiben, weder unter eigenem noch unter fremdem Namen. "Wir beabsichtigen die Lizenz für die Nutzung der Technologie und der Verbrauchsmaterialien zu erwerben", erklärt Christian Compera. Stattdessen will das Unternehmen in den nächsten Jahren eine neue Generation von Digitaldruckmaschinen entwickeln und auch selbst produzieren, die auf Landas Technologie aufbaut.

Große Hoffnungen in den Nanografie-Druck setzt auch Oliver Lessing. "Die Idee ist genial. Die Frage ist nur, wann Landa sie auch umsetzen kann", meint der Produktionsleiter bei abcdruck in Heidelberg. Der Bedarf für solche Maschinen sei in seinem Unternehmen schon heute "absolut da, weil wir im Digitalbereich dann mit größeren Formaten und mit höheren Geschwindigkeiten drucken könnten." Noch sei die Technologie nicht ausgereift, räumt er ein, etwa zwei Jahre werde es schon noch dauern. Lessing will dann auf jeden Fall zu den Ersten gehören, die den Nanografie-Druck kommerziell nutzen: abcdruck hat sich ein Vorkaufsrecht auf die erste Maschinengeneration mit der Landa-Technologie gesichert.