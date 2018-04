Warum hat es unsere Singlebörse nicht geschafft? Die Mitgründerin Karla Kösler* hat Existenzgründungsberater Helmar Nawroth gefragt. Er begleitet bei Adensam Die Personalberater GmbH in Ludwigshafen Gründungswillige.

Was war unser größter Fehler?

Sie waren so verliebt in Ihre Geschäftsidee, Single-Veranstaltungen mit einer Single-Plattform zu koppeln, dass sie nicht genügend überprüften, ob es für Ihre Idee Kunden gibt, die willens sind, dafür zu bezahlen. Ich hätte Ihnen geraten, sich erst einmal mindestens 10 Frauen und 10 Männer zu suchen, die bereit sind, Mitglied in Ihrem Club zu werden.

Aber mit 20 Kunden kann man doch keine Singlebörse im Internet erfolgreich starten?

Doch, kann man. Sie hätten darauf hinarbeiten können, ein Geheimtipp zu werden. Ich hätte diese zehn Frauen und Männer überredet, für die Singlebörse zu werben. So hätte ich mir dann langsam einen Stamm von zufriedenen und engagierten Mitgliedern erworben. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass jeder begeisterte Kunde fünf neue nach sich zieht.

Das hätte aber gedauert, bis aus dieser kleinen Arche Noah das gelobte Land wird.

Vertriebsleute, die für Sie von Beginn an auf Provisionsbasis neue Mitglieder werben, hätten die Sache wesentlich beschleunigt. Sie haben zudem Ihre Kapazitäten als Gesellschafter falsch eingesetzt: Sie hätten sich weniger um das Back Office kümmern, sondern sich auf den Vertrieb und strategische Dinge konzentrieren sollen. Nie tun, was man selber am besten kann. Und Sie hatten alle keine Ahnung von der Branche.

Die notwendigen Branchenkenntnisse kann man sich doch Schritt für Schritt erwerben.

Um Erfolg zu haben, müssen Sie von Anfang an besser sein als Ihre Konkurrenz. Und das können Sie nur, wenn Sie genau wissen, wie die am Markt agiert. Also hilft nur eins: bei den Mitbewerbern vorab zu arbeiten oder zumindest ein Praktikum zu absolvieren.

Eines ist klar, unsere Mitbewerber hatten viel mehr Geld als wir.

Daran sind Sie nicht gescheitert. Sie gaben Ihr Geld für die falschen Dinge aus. Sie ließen eine Plattform entwickeln, obwohl man die mieten kann. Sie steckten zu viel Geld in Werbung, obwohl ein Vertrieb auf Provisionsbasis billiger und effizienter gewesen wäre. Und Sie betrieben eine falsche Preispolitik. Leistungen, die nichts kosten, sind nichts wert.