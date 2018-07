Von Daniel Bernock

Dass sich an der Art und Weise, wie jemand wohnt und welche Art von Immobilie er besitzt beziehungsweise bewohnt, ablesen lässt, wie es um ihn steht, ist nicht neu. Das Heidelberger Sinus-Institut hat jetzt jedoch zusammen mit dem Kölner Projektentwickler "Wahrzeichen" verschiedene Wohnstile definiert, die die wirtschaftliche Situation, die Werte und die Wohnvorlieben der Bewohner beschreiben. Nach dem Motto: Zeig mir, wie du wohnst - und ich sag dir, wer du bist. Diese Milieus sollen dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt besser aufeinander abgestimmt werden können. Insgesamt hat das Sinus-Institut zehn Wohn- und Lebenswelten identifiziert, je nach sozialer Lage und Grundorientierung.

> Die konservative Klasse: Die zur Oberschicht gehörende konservative Klasse setzt sich aus gut situierten Menschen zusammen, die einen exklusiven Lebensstil pflegen. Circa zehn Prozent der Gesellschaft gehören dieser Klasse an. Mit ihren Werten stehen sie zwischen Tradition und Individualisierung. Die Häuser sind oft geprägt von Säulen und Klinker sowie großzügigen Grundrissen.

> Die aufgeklärte Bildungselite: Die aufgeklärte Bildungselite ist ausschließlich in der Oberschicht zu finden. Jedoch sind die Mitglieder dieses Milieus nicht konservativ, sondern modern. Diese Menschen mögen die Gemeinschaft und bevorzugen ein urlaubsnahes Ambiente - was sich auch in den Wohnungen oder Häusern dieser Menschen widerspiegelt. Dort finden sich viele erdige Farben und Pastelltöne. Wichtig für die aufgeklärte Bildungselite ist der Garten. Auch nachhaltige Haustechnik spielt eine Rolle.

> Die performende Avantgarde: Diese Menschen sind modern - das äußert sich auch in ihrem Wohnstil. Sie mögen es puristisch und schnörkellos. Bevorzugte Farben sind weiß oder grau. Alternativ kommt auch Retroarchitektur in Frage, also zum Beispiel Gründerzeitbauten mit hohen Decken. Das Wichtigste: Es muss individuell und repräsentativ sein.

> Die junge kompatible Mitte: Für diese Menschen, die zur Mittelschicht gehören, ist der Grundriss wichtiger als das Äußere. Da Nachwuchs kommen kann, ist Flexibilität sehr wichtig. Individualität spielt kaum eine Rolle. Dafür sind Spielstraßen und ein kleiner Garten bei diesen Menschen sehr beliebt.

> Der familienorientierte Mainstream: Wie der Name schon sagt, bildet der familienorientierte Mainstream eine der größten Gesellschaftsgruppen. Sie brauchen keine Extras, dafür aber einen Balkon, Kleingarten, Keller oder Garage. Meist gehören sie zur Mittelschicht, zum Teil auch der zur unteren Mittelschicht. Häuserfavoriten sind Mehrfamilienhäuser aus den 50er- bis 80er-Jahren.

> Die kreativen Trendsetter: Oberste Priorität der kreativen Trendsetter: Das Haus oder die Wohnung muss Charakter haben. Von Gründerzeit-Immobilien bis zu riesigen Lofts mit Fabrikambiente, von Klinkerfassade bis zu Graffiti: Mitglieder dieser Gruppe brauchen viel Platz für ihre Gestaltungsfreiheiten. Mit sechs Prozent an der Bevölkerung ist die Gruppe zwischen Ober- und Mittelschicht die kleinste.

> Die gesellschaftskritischen Alternativen: Dieser zwischen der Oberschicht und Mittelschicht platzierten Gruppe ist ein eigenes Stück Grün äußerst wichtig. Auch in der Inneneinrichtung finden sich zahlreiche natürliche Materialien wieder. Mit sieben Prozent gehört auch sie zu den kleineren gesellschaftlichen Gruppen.

> Die verwurzelten Traditionellen: Die größte Gruppe bilden die verwurzelten Traditionellen mit 15 Prozent. Sie stehen sowohl mit ihren Werten wie auch finanziell in der Mitte der Gesellschaft. Diese Vertreter der Kriegs- beziehungsweise Nachkriegsgeneration lieben Sicherheit und Ordnung. Sie können auch mit kleineren Wohnungen leben. Vor allem einen Aufzug mögen sie als Extra. Sie wohnen auch gerne in genossenschaftlichen Bauten und Häusern der Nachkriegszeit.

> Die prekäre Unterschicht: Rund neun Prozent der Gesellschaft zählen zur prekären Unterschicht. Ihre Werte sind in der Mitte angesiedelt. Die fehlenden finanziellen Mittel lassen kaum Ansprüche bei ihrer Wohnsituation zu. Bezahlbarkeit und Infrastruktur sind die wichtigsten Faktoren.

> Die spaßorientierten Antispießer: Diese Gruppe gehört auch eher der Unterschicht an, ihre Werte sind jedoch deutlich moderner. Wohnen betrachten sie als Notwendigkeit. Sie freuen sich, wenn in der Nähe Gleichgesinnte wohnen und die Miete günstig ist.