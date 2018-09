Herr Schwager, wird sich durch Fracking der Erdgaspreis global verringern?

Darauf gibt es keine einfache Antwort. Die Situation in den USA lässt sich nicht eins zu eins auf andere Regionen übertragen. Im Gegensatz zum Ölpreis wird der Gaspreis regional bestimmt. Dennoch ist eine Entwicklung in Gang gesetzt worden, die weltweit zu einer starken Veränderung der Energieversorgung und einer großen Preisdynamik führen wird.

Welchen Einfluss wird das auf das BASF-Geschäft mit russischem Erdgas haben?

Wir werden in Europa unser Gas auch künftig aus unterschiedlichen Quellen beziehen. Es wird ein Nebeneinander von langfristigen Lieferverträgen auf der einen und dem kurzfristigen Spotmarkt-Handel auf der anderen Seite geben. Russland wird auch künftig ein wichtiger Partner für die Gasversorgung Europas sein.

Beeinflusst der niedrige Erdgaspreis in den USA ihre Standortpolitik?

Die BASF ist in den USA eines der größten Chemieunternehmen. Wir profitieren vor Ort von den gesunkenen Gaspreisen. Bei einigen Investitionsentscheidungen der jüngeren Vergangenheit hat das bereits eine Rolle gespielt, zum Beispiel in Port Arthur, Texas. Dort haben wir unseren Cracker so modifiziert, dass mehr erdgasbasierte Rohstoffe eingesetzt werden können. Und in Geismar, Louisiana, bauen wir gerade eine World-Scale-Anlage zur Herstellung von Ameisensäure. Wir prüfen Investitionen immer darauf, wo der beste Platz dafür ist. Da schaffen die gravierenden Gaspreisunterschiede den Vereinigten Staaten einen Wettbewerbsvorteil.

Gibt es auch in Deutschland bedeutende Schiefergasvorkommen, wo sich Fracking ihrer Meinung nach lohnen könnte?

Deutschland verfügt über wertvolle und noch nicht erschlossene Gasvorkommen in Form von Schiefergas. Allerdings wissen wir noch zu wenig über diese Ressourcen. Hier ist zunächst viel Forschungsarbeit nötig, um überhaupt herauszufinden, ob es möglich ist, hierzulande wirtschaftlich, sozial akzeptiert und umweltverträglich Schiefergas zu fördern.

Wie sehen Sie die Problematik beim Einsatz von Chemikalien?

Natürlich nehmen wir diese Bedenken ernst. Allerdings wird oft übersehen, dass auch in Europa seit Jahrzehnten ohne Probleme gefrackt wird, um Gasvorkommen in sehr dichtem Gestein, so genanntes Tight-Gas, durch eine vertikale Bohrung zu erschließen. Neu ist nur, die Technik des Fracking für die Förderung aus Schiefergestein mit einer Horizontalbohrung zu kombinieren. Unsere BASF-Tochter Wintershall setzt die Technik bereits seit Jahrzehnten zur Erdöl- und insbesondere Erdgasförderung unter hohen Sicherheits- und Umweltstandards in Russland, Argentinien, den Niederlanden und in Deutschland ein - ohne dass es zu Grundwasserverschmutzungen gekommen ist.

Sind die Auflagen in Deutschland absehbar zu hoch für eine wirtschaftliche Ausbeute?

Das wollen wir ja erforschen. Ob und wie sich Schiefergas in Deutschland wirtschaftlich fördern lässt, ist noch nicht bekannt. Deshalb treten wir dafür ein, die Potenziale in Deutschland und Europa wissenschaftlich und ergebnisoffen zu untersuchen.

Laut ZEW ist Gas, das in Europa mit Hilfe der Fracking-Technologie gewonnen würde, auf absehbare Zeit nicht konkurrenzfähig. Will sich die BASF trotzdem in dieser Technologie engagieren?

Die vom ZEW Mannheim durchgeführte Befragung basiert auf Schätzungen zum potenziell notwendigen Gaspreisniveau, das für eine wirtschaftliche Förderung von unkonventionellen Gasen als notwendig erachtet wird. Gesicherte Daten liegen nicht vor. Deshalb ist es wichtig, die Erforschung hiesiger Potenziale voranzutreiben. Etwa 14 Prozent unseres Bedarfs fördern wir aus heimischen Quellen. Dieser Anteil wird jedoch zurückgehen. Schiefergas könnte diesen Rückgang kompensieren.

Die Fragen stellte Harald Berlinghof