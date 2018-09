Im letzten Jahr mussten 30.294 Unternehmen in Deutschland Insolvenz anmelden. Ursachen und Hintergründe verraten die Gründer fast nie. Karla Kösler* ist da eine Ausnahme. Geplant hatte sie eine Partnerbörse mit Clubcharakter. Daraus wurde eine totale Pleite. Hier die Dokumentation des Scheiterns - in Form von Tagebuch-Auszügen der ehemaligen Geschäftsführerin.

Mai 2009: Wir werden reich! Ich traf meinen Freund Rüdiger*, lachten über seine schlechten Erfahrungen in Singlebörsen. Er zahlt horrende Mitgliedsbeiträge, die große Liebe lässt aber nach wie vor auf sich warten. Und er hasst erste Dates. Wir beschließen, es besser zu machen.

Juli 2009: Unsere Idee ist genial, finden auch unsere Freunde und Bekannten. Eine Partnerbörse mit Clubcharakter, für lebenslustige Singles mittleren Alters, die gerne ausgehen. Unser Alleinstellungsmerkmal: Die Clubmitglieder lernen sich im Netz und auf Freizeitveranstaltungen vor der Haustür kennen und können sich so schon vor dem ersten Date begegnen. Das nimmt bestimmt viel Druck. Wir starten regional und dann expandieren wir.

Dezember 2009: Der Gesellschafterkreis steht, hat ewig gedauert, weil immer wieder Kandidaten absprangen. Jetzt sind wir zu sechst. Jeder von uns hat Kompetenzen, die wir gut gebrauchen können: PR und Text, Veranstaltungsplanung, Management, Webdesign. Jetzt müssen wir nur noch für die Entwicklung der Plattform zahlen, alles andere stemmen wir selbst. So sparen wir Geld. Wir sind alle berufstätig, aber das schaffen wir bestimmt nebenher. "Nie im Leben", behaupten Freunde.

Februar 2010: Waren gerade beim Notar und haben eine GmbH gegründet, damit bei Konflikten klare Regelungen greifen. Jeder bringt 10 000 Euro ein, in ein paar Monaten wollen wir den gleichen Betrag nachschießen. Meine Schwester Lidwina*, ihres Zeichens Unternehmensberaterin, lacht uns aus, sagt, wir brauchen mindestens eine Million Euro, um uns zu behaupten.

Mai 2010: So viel Detailarbeit: Positionierung, Preise, Werbeplan, Plattform. Sind nicht dazu gekommen, unser Alleinstellungsmerkmal bei mehr Menschen zu testen. Klicke mich nach Monaten wieder durch die Konkurrenz. Hilfe! Sehe plötzlich nur noch Wettbewerber. Unsere Marktanalyse war zu nachlässig. Na ja, es wird schon gutgehen!

August 2010: In sechs Wochen starten wir. Unsere Werbekampagne läuft an: Anzeigen und Spots in regionalen Medien, Google Adverts. Die erste Werbewelle kostet 15 000 Euro,wir haben keine Ahnung, wie effizient unsere Werbestreuung ist. Aber von wem bekämen wir eine seriöse Antwort? Wir wollen schnell mindestens 500 Mitglieder gewinnen, damit Leben auf die Plattform kommt, bieten daher Frühbuchern für 3 Monate eine kostenlose Mitgliedschaft an. Regulär verlangen wir, wie die Wettbewerber, 29 Euro im Monat. Müsste so o. k. sein.

September 2010: Endlich, sind seit heute am Netz. Unser Design ist wundervoll ästhetisch, ganz anders als die Bildzeitungsauftritte unserer Konkurrenz. Hoffentlich sterben wir nicht in Schönheit. Ich wüsste zu gerne, welche Erfolgsstrategien unsere Konkurrenten einsetzen? Aber wie erfährt man die?

Oktober 2010: Nebenher, das funktioniert nicht. Statt im Theater verbringen mein Liebster und ich den Samstagabend mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir brauchen mindestens einen Mitarbeiter, aber wie bezahlen? Meine Schwester hatte Recht. Unser Budget reicht nicht.

Kenne jetzt ein paar unserer Clubmitglieder persönlich. Gott, die sind ja verklemmter als ein kaputter Reißverschluss. Die wollten wir doch gar nicht! Und viel zu viele Männer lassen unser Plattform links liegen. Zu feminines Design, behaupten Freunde, lässt an Blümchensex denken. Hätten wir doch die Wirkung unseres Auftritts vorab genauer getestet.

November 2010: Auf dem Hauptfriedhof ist mehr Leben als auf unserer Plattform. Vor allem Frühbucher sind völlig passiv, daten nicht, füllen das Profil nicht aus. Warum sind die hier? Streiten, ob es ein Fehler war, unsere Leistungen umsonst anzubieten. Um die Nutzer zu pushen, verstärken wir die Kommunikation: schreiben jeden zweiten Tag eine Aufforderungsmail, verfassen jeden Monat einen "Datingtipp", entwerfen jede Woche einen Beitrag für unseren Blog. Müssten noch viel mehr tun, haben den Kommunikationsaufwand mit unseren Nutzern völlig unterschätzt.

Dezember 2010: Unser zentrales Motto "Ausgehen und Kennenlernen" floppt. Trotz vielseitiger Angebote wie Brunch, Wanderungen, Kochkurse. Fragen nach: Zu wenig Männer. Stimmt. Unsere warten hinterm Ofen, dass sich die Traumfrau zu ihnen verirrt.

Die Mitgliederzahlen stagnieren. 600 sind es, laut unserem Meilenstein sollten es 1000 sein. Unser Werbepulver ist verschossen und verpufft, suchen nach Vertriebsleuten, die auf Provisionsbasis arbeiten. Warum haben wir nicht früher daran gedacht? Rudern verzweifelt, um die Partnerschaftsbörse wieder in Fahrt zu bringen, haben gerade einen Maßnahmenkatalog beschlossen: Werbefreunde-Aktion, Gutscheine. Noch mehr Arbeit, noch mehr Ausgaben.

Januar 2011: Nur die Doofen hoffen. Die Schnupperphase ist vorbei, die Frühbucher mit dem Nulltarif wandern ab. Stehen nun bei 150 Mitgliedern. Eine knappe Mehrheit von uns beschließt, die kostenlose Phase bis Ende des Jahres zu verlängern, in der Hoffnung, dass mehr Leute den Flieger endgültig zum Abheben bringen. Müssen im Gegenzug alle Werbeausgaben stoppen. Bin dagegen. Das ist das Ende.

März 2011: Das Geld geht zur Neige. Die meisten Gesellschafter können oder wollen nicht nachfinanzieren. Der Rest findet es zu riskant, alleine weiterzumachen. Rappeln uns nochmal hoch und suchen einen Investor. Finden keinen. Logisch, bei 150 Mitgliedern!

Juli 2011: Wir geben auf, leiten die Liquidation ein, vielleicht zu früh. Aber wir haben keine klare Idee, was wirklich schieflief und sind einfach nur müde, todmüde.

*Namen von der Red. geändert