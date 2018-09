Von Ingrid Laue

Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, Ordnung in seinen "Papierkram" zu bringen. Dazu müssen ganze Stapel von Rechnungen und Belegen durchsortiert, Ordner und Schubfächer entrümpelt werden. Doch Vorsicht: Mit allzu großem Wegwerf-Eifer sollte man dabei nicht ans Werk gehen, denn das kann sich später rächen, mahnt Peter Lischke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Berlin.

Für Privatpersonen gibt es gesetzlich zum Glück nur zwei wesentliche Vorschriften aus dem Einkommensteuerrecht.

Die erste: Für Arbeit, Material und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind die Handwerkerrechnungen und Zahlungsbelege mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Das gilt auch für haushaltsnahe Dienstleistungen. Die Aufbewahrungsfrist beginnt nicht schon mit Rechnungsdatum, sondern erst mit Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Sinn dieser Regelung ist die Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Die zweite Vorschrift betrifft eher Wohlhabende: Steuerpflichtige, bei denen die Summe der positiven Einkünfte, also Einnahmen minus Werbungskosten (das "Überschusseinkommen") mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt, haben die Aufzeichnungen und Unterlagen über die Einnahmen und Werbungskosten, die den Überschusseinkünften zu Grunde liegen, sechs Jahre lang aufzubewahren.

Auch wenn es für alle anderen privaten Unterlagen keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gibt, empfiehlt es sich, die Unterlagen im eigenen Interesse als wichtiges Beweismittel so lange aufzubewahren, wie die Gefahr besteht, dass Ansprüche aus dem Kauf, Verkauf oder einem Rechtsverhältnis geltend gemacht werden können. Dazu zählen für private Verbraucher besonders Garantie- und Gewährleistungsansprüche auf Waren oder Dienstleistungen.

"Als Orientierung, wie lange man Belege aufbewahren sollte, zieht man am besten gesetzliche Normen und Verjährungsregeln heran", sagt Lischke. So gilt für Geldforderungen von gewerblichen Verkäufern und Handwerkern in der Regel eine Verjährungsfrist von drei Jahren, die erst zum Ende des jeweiligen Jahres beginnt, an dem die Ware geliefert oder die Leistung erbracht worden ist.

Der Anspruch von Verbrauchern auf Gewährleistung endet dagegen zwei Jahre nach Kauf oder Bezahlung - es sei denn, der Hersteller oder Verkäufer hat eine längere Garantie gewährt. Bei gebrauchten Waren darf die Gewährleistungsfrist vertraglich auf ein Jahr reduziert werden.

Kaufverträge und Kassenbons von Großgeräten wie Spül- und Waschmaschinen, Möbeln, Computern und anderen Anschaffungen sollten nicht vor Ablauf der Gewährleistungsfrist oder Garantie weggeworfen werden.

Bei wertvollen Gegenständen, die von der Hausratversicherung umfasst werden, sollten die Rechnungen aufbewahrt werden, solange der Gegenstand existiert. So kann man zum Beispiel nach einem Einbruchdiebstahl den Wert des beschädigten oder gestohlenen Gegenstandes bei der Hausratversicherung belegen.

Weil Handwerker bei Bauleistungen bis zu fünf Jahre lang für Mängel geradestehen müssen, sollten Handwerkerrechnungen auch mindestens so lange aufbewahrt werden. Besser ist es , die Rechnungen mindestens bis zum Verkauf der Immobilie aufzuheben, um Instandhaltungen und Investitionen zu dokumentieren. Kontoauszüge werden drei Jahre lang aufbewahrt, um bei Alltagsgeschäften später leichter den Beweis über Zahlungsgrund, Beitragshöhe Zahlungszeitpunkt führen zu können. Selbstständige sollten es zehn Jahre lang tun. Nach diesem Zeitraum sind Alltagsgeschäfte in aller Regel verjährt.

Belege für Geldanlagen und Kreditgeschäfte sollte man noch länger aufbewahren.

Falls sich nämlich herausstellt, dass die Bank unberechtigt Gebühren abgebucht hat und diese zurückverlangt werden können, gelten bis zu 30 Jahre Gewährleistung.

Die Geldinstitute speichern zwar die Kontodaten, doch für nachträgliche Auszüge nehmen sie Gebühren.

Steuerbescheide sowie steuerrelevante Belege sollten zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Denn für diesen Zeitraum kann das Finanzamt noch Unterlagen fordern.

Gehaltsabrechnungen - auch für sozilabgabepflichtige Jobs vor der Ausbildung -, Studienbescheinigungen, Arbeitsverträge, Rentenversicherungsnachweise und so weiter sollten mindestens bis zur Rente archiviert werden. Es sind zwar die entsprechenden Daten auch beim Rentenversicherungsträger gespeichert, aber wenn dort etwas schiefgeht, kann man mit solchen Belegen seine Berufstätigkeit und die Beitragszahlung nachweisen. Unterlagen von Ärzten und Behandlungen sollte man bis zu 30 Jahre lang aufheben. Solange kann die Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche wegen Falschbehandlung dauern.

Mietverträge und Übergabeprotokolle sollten nach Beendigung des Mietverhältnisses drei Jahre lang - bis Ablauf der Verjährungsfrist - aufbewahrt werden. Nebenkosten-abrechnungen können, wenn sie bezahlt wurden, in den Reißwolf. Wer einzelne Posten über Jahre vergleichen will, sollte die Abrechnungen noch ein paar Jahre aufheben.

Ein Leben lang aufheben sollte man auch Geburtsurkunden, Familienstammbuch, Taufschein, Heirats-, Scheidungs- und Sterbeurkunden von Familienangehörigen sowie Vollmachten.

Bei Dingen, die lebenslang aufbewahrt werden sollten, könnte es sich lohnen, Kopien angefertigt zu haben. Kommt es zu einem Verlust, kann eine Kopie viel Ärger ersparen. Beispiel: Ausweis, Pass Führerschein.