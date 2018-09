Von Daniel Bernock

Es ist eine unwirkliche Gegend, nördlich des 66. Breitengrades. Winzige Distanzen auf der Karte fühlen sich auf den leeren Straßen unendlich lang an. Nur selten fahren noch andere Autos hier entlang, ab und an steht ein rotes Holzhaus auf den Hügeln über der Straße. Immer wieder blockieren Rentiere die Strecke. Im äußersten Norden von Norwegen deutet nichts darauf hin, dass diese trostlose Gegend immer mehr zum Spielplatz für milliardenschwere Unternehmen wird. Die Erderwärmung macht die Arktis mit ihren riesigen Öl- und Erdgasreserven mit jedem Tag attraktiver. Hinzu kommen die sich langsam leerenden Felder im Nahen Osten und die nicht endend wollenden politischen Unruhen in vielen arabischen Ländern. Im Gegensatz dazu kommt der friedliche und wenig besiedelte Nordpolarkreis wie ein Schlaraffenland daher.

Optimale Arbeitsbedingungen herrschen hier jedoch auch im Hochsommer und trotz des Klimawandels nicht. "Wir haben neun Monate Winter und drei Monate nicht so gute Skibedingungen", sagt eine lokale Reiseführerin. Hinzu kommt, dass die Sonne durch die dichten Wolken und den häufigen Nebel nur selten durchblitzt, dafür geht sie von Mitte Mai bis Ende Juli nie ganz unter. Dicke und lichtundurchlässige Vorhänge gehören zum Standard jedes Hotels. Im Winter kommt zu eisigen Temperaturen und starken Winden hinzu, dass die Sonne wochenlang überhaupt nicht aufgeht.

Wie sich die Arktis ändert, zeigt das Städtchen Hammerfest. Nicht einmal 10 000 Einwohner leben hier. Die Menschen in Hammerfest sagen, dass sie in der nördlichsten Stadt Europas leben - jedoch streiten sie um diesen Titel mit Honningsvåg, einer anderen norwegischen Gruppe von Häusern, die jedoch nach Meinung der Menschen aus Hammerfest keine Stadt bilden. Früher war die Fischerei der wichtigste Wirtschaftsfaktor in der über 200 Jahre alten Stadt. Heute lebt Hammerfest größtenteils von der Öl- und Gasindustrie.

Ölkonzerne aus der ganzen Welt investieren nicht einfach so viele Milliarden. In der Arktis werden nach einer Studie des amerikanischen Amts für Bodenforschung (USGS) rund 90 Milliarden Barrel an Öl und rund 48 Billionen Liter Erdgas vermutet - und damit 13 Prozent der Öl- und 30 Prozent der weltweiten Gas-Reserven. Damit lässt sich ein großer Teil des steigenden Energiebedarfs decken - und viele Milliarden Dollar verdienen.

Das Problem bei der Öl- und Gasförderung in der Arktis: Über 84 Prozent der Vorkommen befinden sich "Offshore" - auf dem offenen Meer. Die Technik muss also weit raus in die Barentssee - das raue Klima wird zur Herausforderung für Ingenieure und Techniker.

Nach zweistündiger Fahrt vom einzigen größeren Flughafen der Gegend in Alta, der größten Stadt im nördlichsten Verwaltungsbezirk Finnmark, erreicht man Hammerfest. Direkt vor der kleinen Gemeinde liegt die Insel Melkø;ya. Hier betreibt der norwegische Ölkonzern Statoil seit fünf Jahren die Anlage Snø;hvit, in der Erdgas aus der Barentssee in Flüssigerdgas umgewandelt wird. Schon von Weitem ist die riesige Gasfackel zu erkennen, mit der überflüssige Gase verbrannt werden.

Die Kontrollen sind bereits auf dem Festland streng. Nur mit Voranmeldung und Ausweis erteilen die Sicherheitsbeamten Zutritt. Die Zufahrt zu der Insel erfolgt durch einen Tunnel, der unter dem Meer auf die Insel führt.

Snø;hvit, benannt nach der Märchenfigur Schneewittchen, ist die erste "Offshore"-Anlage in der Barentssee und war zum Zeitpunkt des Anlagenbaus die größte Baustelle Nordeuropas. Über eine fast 150 Kilometer lange Pipeline wird das Erdgas aus dem Snø;hvit-Feld bis in die Anlage transportiert, wo es durch eine Herabkühlung auf über minus 160 Grad Celsius verflüssigt wird - und sich dann im Volumen um den Faktor 600 verkleinert. Am Ende des Verfahrens fließt LNG in die Tanks ("Liquefied Natural Gas"), also Flüssigerdgas. Von dort aus werden die knallroten Tanker befüllt, die an der Insel angedockt haben. Mit der getankten Menge an Flüssiggas könnten sie eine Stadt wie Heidelberg mehr als ein Jahr lang mit Energie versorgen. Alle fünf Tage verlässt ein solcher Riesentanker die Insel Melkø;ya.

Die Herstellung von Flüssigerdgas ist ein aufwendiges und teures Verfahren: Insgesamt wurden bereits 58 Milliarden Norwegische Kronen in die Anlage investiert, weitere 10 Milliarden stehen noch an. In Euro umgerechnet wären das dann insgesamt über 11 Milliarden Euro.

"Diese Investitionen sind nichts im Vergleich dazu, was es zu gewinnen gibt", sagt Øivind Nilsen, Werksleiter der Anlage. Mit seinem glänzenden dunkelgrauen Anzug sieht er wie ein Manager aus London oder Frankfurt aus. Nur die schweren Lederschuhe mit grober Besohlung erinnern daran, dass um die Anlage herum die raue Natur das Sagen hat.

Diese extremen Bedingungen des Polarkreises stellen hohe Anforderungen an die verwendeten Materialien: "Das ist hier ein Süßigkeitenladen für Techniker", sagt Nilsen. Für ihn ist seine Anlage eine Bereicherung für die Gegend. "Wir haben gute Beziehungen zu Hammerfest", betont er. Der Bürgermeister der Stadt sei sein bester Botschafter. Immerhin arbeiten fast 400 Menschen auf der Anlage. Damit ist die LNG-Anlage der größte Arbeitgeber der Stadt. Seit der Fertigstellung des Bauprojekts sei die Bevölkerung stetig gewachsen. Auch die Umweltschutzverbände wüssten, dass für die Anlage strenge Sicherheitsauflagen gelten, die alle eingehalten würden. "Statoil hat keine Probleme mit Umweltschutzorganisationen", sagt er und lacht.

Entscheidende Bauteile für die LNG-Anlage auf Melkø;ya kommen von dem Schweizer Konzern ABB, dessen deutsche Landesgesellschaft ihren Sitz in Mannheim hat. Die Förderung aus dem Gasfeld im offenen Meer wird von einer Kommandozentrale in der Anlage überwacht. Statt auf einer Bohrinsel liegen die Pumpen direkt auf dem Meeresgrund über den Gasfeldern, genannt "subsea". Das im Erdgas enthaltene CO2 wird nicht in die Atmosphäre abgegeben, sondern aufgefangen und über Pipelines wieder zurück in das Reservoir 2600 Kilometer unter dem Meeresboden geleitet. Laut ABB ist Snø;hvit damit "die energieeffizienteste LNG-Anlage der Welt."

Die erforderliche Technik zur Steuerung und Überwachung dieses komplizierten Prozesses liefert ABB. "Wer in Zukunft bei der Ölförderung eine Rolle spielen will, der muss sich schon heute bei dem Thema Unterseeförderung engagieren", sagt Borghild Lunde, Leiterin des Bereichs "Subsea" bei ABB. "Die Zukunft liegt unter der See!"

Zwei große Vorteile ergeben sich laut ABB durch die Förderung von Öl und Gas direkt vom Meeresboden aus: Erstens sind die Anlagen deutlich günstiger als Bohrinseln. Zum anderen fällt der "Faktor Mensch" weg, der für viele Öl-Katastrophen bisher verantwortlich gewesen sei. Förderung, Messung und Überwachung erfolgen komplett ohne die aktive Beteiligung von Personal. Lediglich in dem riesigen Überwachungsraum der Snø;hvit-Anlage sitzt eine Handvoll Mitarbeiter, die auf einer großen Videoleinwand und PC-Monitoren die Daten überwachen. Der gefährliche Teil der Öl- und Gasförderung seien die Probebohrungen. Damit habe ABB nichts zu tun. Das Risiko dafür würden die Projektträger übernehmen - wie zum Beispiel die norwegische Statoil.

In Zukunft wollen ABB und Statoil Anlagen in Betrieb nehmen, die bis zu einer Tiefe von 3000 Metern auf dem Meeresboden arbeiten. "Es ist wie bei einer Mondlandung", sagt Lunde voller Begeisterung. "Es ist alles sehr teuer und muss zuverlässig sein. Wenn es erst einmal unten ist, kann kaum noch etwas verändert werden", sagt sie. "Und es hat noch nie zuvor jemand gemacht."

Nächstes Jahr will ABB zusammen mit dem Ölkonzern Eni Norge die Förderung aus dem Öl- und Gasfeld Goliat in der Barentssee starten. In einer Tiefe von 400 Metern sollen hier, nördlich von Hammerfest, rund 174 Millionen Barrel förderbares Öl liegen.

Shell will in diesem Sommer mit mehreren Probebohrungen vor der Küste Alaskas beginnen. Auch der russische Konzern Gazprom will bald mit der Ölförderung vor der russischen Küste beginnen. Wegen des stetig steigenden Ölpreises geben die Ölkonzerne immer mehr Geld für die Förderung aus. Projekte, die vor Jahrzehnten zu teuer und kompliziert erschienen, rechnen sich nun - und der technische Fortschritt bietet den Konzernen ganz neue Möglichkeiten. Der Wettlauf um das schwarze Gold in der Arktis ist eröffnet.

Ortswechsel: 5052 Kilometer südlich von Hammerfest spricht Tamina Christ in Heidelberg bei rund 25 Grad Celsius Passanten an, um ihre Unterschrift zu bekommen. Die 28-Jährige trägt eine kakifarbene Hose, dunkelgrüne Schuhe und ein neongrünes T-Shirt - darauf steht in großen schwarzen Buchstaben "Greenpeace". Es ist der weltweite Aktionstag, den Kumi Naidoo, Chef der Umweltorganisation, bei dem Uno-Gipfel in Rio de Janeiro ausgerufen hat. Wie hier in Heidelberg stehen zeitgleich in 62 anderen deutschen Städten und hunderten weltweit die Umweltaktivisten auf die Straße, um sich für den Schutz der Arktis auszusprechen. Sie fordern die Menschen dazu auf, ihre Unterschrift gegen die Ölförderung in der Arktis abzugeben. "Die Gefahr der Ölförderung in der Arktis ist sehr hoch, da es dort sehr kalt ist und die Unternehmen noch wenig Erfahrung haben", sagt Christ. Wenn etwas passieren würde, könnten die Konzerne nur ein bis 20 Prozent des ausgelaufenen Öls auffangen. Das habe das Amerikanische Amt für Bodenforschung (USGS) erst kürzlich festgestellt.

Durch die abgelegene Lage der Ölfelder würde es auch viel zu lange dauern, bis entsprechendes Material die Unglücksstelle erreicht habe. Die Zeit für entsprechende Reinigungsaktionen sei knapp, betont Greenpeace. Viele Passagen der Arktis seien nur drei Monate zugänglich - häufig herrschten raue See und neblige Verhältnisse. Durch die niedrigen Temperaturen würde sich das Öl auch viel langsamer zersetzen. "Eine Ölkatastrophe in der Arktis hätte noch viel schlimmere Konsequenzen als das Unglück der Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Greenpeace fordert daher, dass es keinerlei Bohrungen in der Arktis geben darf", so Christ. Die Vereinten Nationen müssten das Gebiet langfristig vor den Ölkonzernen schützen.

Um ein Zeichen des Protests zu setzen, plant Greenpeace einen symbolischen Akt in der Arktis. Eine Million Unterschriften aus der ganzen Welt sollen auf einer Kapsel gespeichert werden, die dann direkt unter dem Nordpol abgelegt wird - genau an die Stelle unter dem ewigen Eis, an der Russland im Jahr 2007 in einer aufsehenerregenden Aktion mit einem Mini-U-Boot eine russische Flagge aufgestellt hat.